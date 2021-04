TV-kok René Pluijm opgepakt na worsteling met politie om coronaregels

De zaak van tv-kok René Pluijm aan de Halkade in de haven van IJmuiden is gisteren door de Velsense burgemeester Frank Dales gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Pluijm zelf werd ook aangehouden, omdat hij zich verzette tegen de sluiting.

Pluijm wil verder niet ingaan op de reden van de gedwongen sluiting. Vanmiddag zal hij een verklaring plaatsen op Facebook. Wel bevestigt Pluijm tegen NH Nieuws dat hij is opgepakt. Gisteravond werd hij weer vrijgelaten.

Volgens de gemeente Velsen is Pluijm al vaker gewaarschuwd voor het overtreden van de coronamaatregelen. Gisteren zagen handhavers dat er gasten zaten te eten en drinken op het terras en dat ze geen mondkapjes droegen.

De gemeente Velsen meldt dat ook een andere persoon is aangehouden, omdat die zich 'fysiek bemoeide' met de aanhouding van Pluijm. Hierbij gebruikte de politie pepperspray en de wapenstok.

"Ik kan me niet vinden in de eenzijdige sluiting van de horeca en het mkb"

Quote

"Ik kan me niet vinden in de eenzijdige sluiting van de horeca en het mkb. Het gaat om het levenswerk van mensen", zegt Pluijm. "Ik heb heb de afgelopen jaren verschrikkelijk hard gewerkt en met mijn tv-programma's heb ik miljoenen mensen blij gemaakt. Maar nu heb ik bijna geen inkomen meer."

Al sinds het begin van de coronacrisis is Pluijm, die een programma heeft op RTL 4, het niet eens met de maatregelen van de regering. Via zijn kanalen op social media verzet hij zich hier dan ook tegen.

Pluijm weet nog niet hoe de zaak verder gaat. "Ik weet nog niet wat de aanklacht is, die moet ik eerst zien. Het heeft me ieder geval nog meer getriggerd om mij te blijven verzetten. Vanaf dag één heb ik dat gedaan en dan is dit blijkbaar de consequentie daarvan."

Intussen is er een actie gestart om de boete voor Pluijm te betalen. Daarmee is al bijna 2.500 euro opgehaald. "Dat is echt hartverwarmend", zegt de tv-kok.