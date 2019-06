'Pornopark' IJmuiden uitgebreid: 'doggy style-kunstwerk' krijgt halfnaakte buurvrouw

IJMUIDEN - De IJmuidenaren zijn nog maar amper over de schrik van het 'aanstootgevende' kunststukje De Domestikator heen, of het volgende visuele spektakel dient zich alweer aan. In de duinen van de kustplaats ligt sinds kort een vrouw in bikini, zonder hoofd, benen en armen: nieuw werk van kunstenaar Joep van Lieshout.

Het kunstwerk heet De Bikinibar en is bedoeld als rust- en schuilplaats, 'waarin mensen zich kunnen terugtrekken van het drukke strandleven of het slechte weer'. Het is, zoals de kunstenaar zelf aangeeft, 'het enige vrouwenlichaam dat zonder toestemming kan worden betreden'.

Eerdere reacties

Of de IJmuidenaren blij zijn met het werk, valt nog te bezien. De eerder geplaatste Domestikator hield de gemoederen flink bezig. De reacties op sociale media waren niet mals: veel inwoners zagen het beeld van 'een man die een hond van achteren neemt' het liefst verdwijnen. "Als ik hier van de zomer ga parkeren om naar het strand te gaan, wat moet ik dan aan mijn kinderen vertellen?", zo vertelde een boze burger eerder aan NH Nieuws.

Lees ook: 'Doggy style' of een hypermodern huis? IJmuidenaren zien 'sekskunstwerk' liever verdwijnen

Op foto's van van het nieuwe kunstwerk, die gemaakt en gedeeld werden door IJmuidenaar Erik Baalbergen, wordt wederom gemengd gereageerd. "Het pornopark wordt uitgebreid", zo reageert iemand. "Wat een drama dit, ik vind het vreselijk", aldus een ander. "Ik snap niet welke achterlijke gefrustreerde idioot van de gemeente hier akkoord voor heeft gegeven."

Tekst gaat door onder de foto



Maar niet iedereen ziet het negatieve ervan in. "Heerlijk, ik hou d'r van. Lekker los in IJmuiden!", is een van de reacties. Of: "Deze is wel gaaf!"

Onderdeel van groter plan

De gemeente liet eerder weten dat de kunstwerken onderdeel zijn van een groter plan voor het gebied rondom de jachthaven van IJmuiden. "In de komende periode verkennen ondernemers, kunstenaars en wetenschappers, verzameld onder de naam FabCityNature, de potentie van dit gebied met diverse pop-upinitiatieven. De kunstwerken van Joep van Lieshout zijn onderdeel van dit initiatief."