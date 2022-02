7 vragen aan politicus Songül Mutluer, die Zaanstad verlaat voor Den Haag

Ex-wethouder Songül Mutluer (42) verlaat vlak voor de verkiezingen de Zaanse politiek en gaat haar dromen in Den Haag waarmaken. Daar zal ze justitie en veiligheid en leefbare wijken tot zich nemen en wordt ze woordvoerder discriminatie, racisme en mensenrechten. De Zaanse geeft antwoord op 7 prangende vragen, want komt Mutluer nog terug in de Zaanse politiek? "Mocht ik ooit gevraagd worden als burgemeester, dan doe ik dat met alle liefde."

U heeft veel campagne gedaan in de Zaanstreek. Voelt dat niet vreemd nu u niet meer in de gemeente werkzaam bent? "Ik ben een trotse lijstduwer. Ik word ingezet voor de campagne. Ik zal ons team en onze lijsttrekker René Tuijn ondersteunen. Ik zal gevraagd en ongevraagd mijn advies geven. Ik ben nog steeds één van de grootste supporters van de fractie. Daarom voelt het niet vreemd. Uiteindelijk ga ik nu alle Zaankanters in Den Haag vertegenwoordigen."

"Dat weet ik niet. 14, 15 en 16 maart zijn de verkiezingen. De PvdA heeft het goed gedaan in de Zaanstreek. Ik hoop dat mensen hun steun blijven geven en de partij belonen voor het vakmanschap. We hebben ons bezig gehouden met betaalbaar wonen, veiligheid en jeugd. We hebben ons hard gemaakt voor oplossen van het lerarentekort via voorrang op huisvesting. We hebben een mooie basis gelegd. Een nieuwe collega kan daarmee aan de slag."

"Bijzonder. Enerzijds heel fijn dat ik daarmee mijn bestuursperiode zo goed mogelijk heb mogen afronden. Een betere timing had ik mij niet kunnen wensen. Ik heb ontzettend veel mogen doen het afgelopen jaar en dat is echt een cadeautje geweest. Ik wil dit vanuit Den Haag voortzetten."

Wat ik nu zie, is dat gemeenten tegen grenzen aanlopen. Bij bestrijding van ondermijnende criminaliteit, beschikken ze niet altijd over voldoende middelen en capaciteit. En ik zie dat we nog veel meer op preventie kunnen inzetten. Dat is een enorm aandachtspunt. Dus in die zin wordt mijn rol anders. Je bent geen bestuurder, maar een volksvertegenwoordiger én je zit in de oppositie. Daar ben ik mij bewust van. Dat vraagt een heel andere aanpak." In Zaanstad liep u tegen de regels aan, zijn de regels in Den Haag wel te veranderen? "Juist in Den Haag zijn de regels te veranderen ten behoeve van alle Nederlanders. Denk aan regels waarmee je de belemmeringen om betaalbare woningen te bouwen voor aandachtsgroepen kunt wegnemen. Maar ook regels waarmee je de randvoorwaarden creëert die nodig zijn voor leefbare wijken met oog voor jongeren en kwetsbare mensen."

Ook hebben we bij nieuwbouw een zelfbewoningsplicht ingevoerd, woningen voor leraren en zorgpersoneel gerealiseerd en de doorstroomregeling voor ouderen opgezet. Ik ben wel heel erg trots op wat we hebben bereikt op woongebied. Waar ik kon sturen, heb ik gestuurd. Hier rust een belangrijke taak van het Rijk: de betaalbaarheid van bestaande woningen moet gesterkt worden." Maar u gaat weg. Is nu alles voor niets geweest? "Nee, daar ben ik niet bang voor. Elke wethouder zal een andere prioriteit hebben en anders zien. Zeker wanneer een wethouder een andere kleur heeft. Het is geven en nemen. Het kan zijn dat een nieuwe bestuurder een andere route kiest, maar dat is aan de coalitie en Raad.

We hebben nu bijna 16.000 woningen in de planning staan, waarvan meer dan 4.000 sociale huur, 1.000 betaalbare koop en 1.000 middeldure huur. Zeker de helft zijn harde plannen. De komende tien jaar gaat alles gebouwd worden. Het aantal vergunningsverleningen is vervijfvoudigd. De problemen met stikstof, mobiliteit en binnenstedelijk bouwen kunnen tot vertraging leiden.

"Ik heb mij de afgelopen vier jaar bezig gehouden met het dossier wonen. In die positie voelde ik mij vaak een kapitein op een grote tanker, omdat hier echt op moest worden gestuurd. Niet alleen op de hoeveelheid aan woningen, maar in het bijzonder op voor wie we aan het bouwen zijn.

Wat van de Zaanstreek neemt u mee naar de Tweede Kamer? "Ik heb ieder geval een roze helm gevraagd met Zaanstad erop. Voor alle bouwprojecten voor jongeren, starters en ouderen waar ik mij hard voor heb gemaakt. En ik neem Zaanstad in m’n hart mee. En ik neem Zaanstad in m'n hart mee. Dat is het belangrijkste."

Ik blijf mijn idealen vanuit de Haagse fractie gewoon voortzetten. Zo hebben we gisteren een woonmanifest gelanceerd. Betaalbaarheid heeft hier een prominente plek in gekregen. Mijn visie in Zaanstad, zet ik daarmee voort in Den Haag."

5. Ook jeugdzorg was uw zorgenkindje. Het geld hiervoor was veel te weinig. Wat wilt u daar in de Tweede Kamer concreet voor doen?

"Als Pvda gaan we ons hard maken om de bezuiniging van 500 miljoen van tafel te krijgen. Als die wel doorgang zou vinden, dan zou Zaanstad 11 miljoen moeten bezuinigen. Dat mogen we de kinderen en ouders niet aandoen. De jeugd is de toekomst. Het is van belang dat Den Haag blijft nadenken over een goed toekomstscenario voor jeugdhulp. Het blijft namelijk bijzonder dat 1 op de 8 jongeren jeugdhulp krijgt."



Neemt u de dingen uit Zaanstreek mee in uw nieuwe portefeuille?

"Ik ken de situatie in de wijken Saendelft, Poelenburg en Peldersveld. Ik weet het belang van jongerencoaches en jongerenplekken, daar heeft de gemeente ook tijdelijk geld voor ontvangen. Dat zijn zaken die ik in mijn rugzak meeneem. Ik heb zelf ervaren dat jongeren afgleden of overlast veroorzaakten toen ze weinig te doen hadden.

De gezinssituatie draagt daaraan bij. Je moet je ook focussen op een gezin. Ouders hebben vaak GGZ-problematiek of leven in armoede. Allemaal elementen waardoor jongeren niet alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, dus een makkelijkere prooi worden voor ondermijnende criminaliteit. Ik neem veel mee uit Zaanstad. We moeten preventief zijn."

6. Wat gaat u het meest missen aan Zaanstad?

"Ik blijf gelukkig in Zaanstad wonen, nog geen plannen om te verhuizen. Je zal mij nog regelmatig in de stad zien. Ik ga mijn contacten missen die ik gedurende mijn werk heb opgedaan. De mooie dossiers, mijn collega's, mijn fractie en onze inwoners. Ik ga regelmatig op werkbezoek in mijn gemeente, dus dat komt helemaal goed."



Zien we u ooit nog terug in de Zaanse politiek?

"Wie weet. Mocht ik ooit gevraagd worden als burgemeester, dan doe ik dat met alle liefde."

7. Waar hoopt u dat Zaanstad de volgende vier jaar heengaat?

"Ik wil op het hart drukken dat ze jongeren en eenzame ouderen niet uit het oog te verliezen. Ontzettend veel mensen hebben de aandacht nodig. Vergeet deze groep niet. En hou de betaalbare woningen hoog op de agenda."