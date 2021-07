Eerste juffen hebben nieuwe baan én huurwoning: "Was anders naar Amsterdam getrokken"

De sleutels zijn overhandigd aan Astrid Lindström en Lisa Verweij en hiermee zijn de twee juffen de eersten die gebruik maken van de regeling dat het aantal openstaande onderwijs- en zorgvacatures moet tegengaan. De huurwoningen in de Zaandamse Rosmolenwijk staan op de nominatie voor de sloop en zijn daarom wat gedateerd, maar juf Lisa is hartstikke blij: "Ik vind het echt een leuk huis!"

Voor de Nijmeegse Lisa Verweij is de verhuizing naar een nieuwe woonplaats een flinke verandering. Maar twijfels heeft ze niet: "Ik ben door mijn vader zijn werk gewend om veel te verhuizen. En overal waar je komt, kun je mensen ontmoeten."



De nieuwbakken juf vindt het vooral belangrijk dat de kinderen niet zeven of acht juffen in een jaar zien en daarom wil ze graag in Zaanstad werken: "Ik kan van mijn kindertijd gewoon niet herinneren dat er geen leerkracht was of er stress was. Nu zijn er echt heel veel kinderen in Nederland die gewend zijn om veel leerkrachten in een jaar te krijgen. Dat is ook niet goed voor een kind."

Onderwijsassistenten voor de groep

Het tekort aan personeel is volgens Brigit Schumacher van Zaan Primair een echt zorgenkindje. Eerder vertelde Rien Spies van het Agora schoolbestuur al aan het NH Nieuws dat hij zich grote zorgen maakte over het nieuwe schooljaar omdat er geen sollicitanten waren. Schumacher vertelt dat alle kinderen van Zaan Primair een juf of meester hebben volgend schooljaar, maar dat het geen ideale situatie is.



"Het is met heel veel kunst- en vliegwerk gelukt. Maar er zijn bijvoorbeeld op groepen onderwijsassistenten ingezet en die zijn niet bevoegd leraar en die worden dan begeleid door een ervaren en gediplomeerde leerkracht. Het gebeurt natuurlijk wel onder toezicht, maar je wil liever dat er een gediplomeerde leerkracht voor de groep staat."

Bewuste keuze

Voor Astrid Lindström (29) was de regeling juist de reden om in de Zaanstreek stage te gaan lopen. De turnjuf komt uit het naastgelegen Oostzaan, maar ze komt toch in aanmerking voor de pilot. Dit voelt voor de Oostzaanse die hiervoor bij haar ouders woonde wel een beetje dubbel, maar 'de kans kwam voorbij en deze heb ik gegrepen'.

