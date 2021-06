Lerarentekort speelt Zaans onderwijs nog steeds parten: 'Geen sollicitanten'

De roosters voor het nieuwe schooljaar komen rond, maar het had niet veel gescheeld of de Zaanse klassen hadden zonder juf of meester gezeten. "Ik maak me er het meest zorgen over dat we geen sollicitanten meer hebben", vertelt Rien Spies. Volgens het lid van college en bestuur van Agora is het probleem groter geworden en tijdens de pandemie ondergesneeuwd.

"We hebben één school die nog niet rond is", laat Rien Spies, werkzaam voor Agora, weten. Dat lijkt positief, maar 'we hebben geen mensen voor langdurig zieken of dames die zwanger worden'. "Die zijn er dan weer een aantal maanden uit."



Ellen Voskuilen van het college van bestuur van scholengemeenschap Zaan Primair herkent het probleem: "Voor ons is het ook lastig. Er zijn nog wel gesprekken, maar het begint op te drogen." Er zijn volgens haar enkele directeuren die nadenken over een plan B, al weet ze nog niet precies hoe dat plan invulling moet krijgen.

Voordeel voor Amsterdam

Het grootste probleem is volgens Rien Spies dat scholen hun leerkrachten 'binnenhouden'. "Er is 8,5 miljard euro naar het onderwijs gegaan. Alle scholen krijgen grote bedragen." Een school kan daardoor nu iemand vasthouden die ze normaal zouden moeten ontslaan omdat de bezetting rond is. "Docenten vertrekken nu niet." En daardoor wordt het probleem in de Randstad alleen maar groter.