Lerarentekort blijft hoog, grote problemen bij scholen om volgend schooljaar rond te krijgen

Het lerarentekort in de stad blijft hoog. Volgens wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) hebben scholen grote problemen om de formatie voor komende jaar rond te krijgen. Ondanks dat het tekort aan basisschoolleraren vorig jaar is afgenomen, spelen de krappe woningmarkt en de coronacrisis het tekort in de hand. Bovendien gaan In 2024 ongeveer 260 fte aan leraren met pensioen.

Het tekort was in 2020 ruim 10 procent. Een jaar eerder was dat nog ruim 12 procent. Bovendien is het tekort aan leraren beter verdeeld over de stad. Dat zijn de conclusies uit een rapport over het lerarentekort. Toch is wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) er niet gerust op.

Moorman maakte in 2019 al een plan om het lerarentekort aan te pakken, genaamd Noodplan Lerarentekort Amsterdam. Zo krijgen Amsterdamse docenten een bonus, een parkeerregeling en een reistegoed. Het plan kost de gemeente tussen 2019 en 2024 ruim 27 miljoen euro.

"Omdat ik ervan overtuigd ben dat je ongelijkheid met ongelijkheid bestrijdt, ben ik blij

dat alle Amsterdamse leraren inmiddels een extra toelage krijgen voor het werken op een school in de stad. En dat leraren die op een school werken met veel kinderen met een risico op een achterstand, een aanzienlijk hogere toelage krijgen dan leraren op andere scholen", aldus de wethouder in een raadbrief.

Betaalbare woningen

Ondanks dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt, dreigen er nog flinke problemen. Zo kunnen docenten amper geschikte woningen vinden. "De huizenmarkt maakt het bijna onmogelijk voor leraren om in de stad te wonen en een landelijke salarisverhoging is nog niet in zicht. De urgentie voor een gezamenlijke aanpak blijft daarmee onverminderd hoog", aldus de wethouder.