Huurhuis als oplossing voor leraren- en zorgtekort: 'Ik verwacht dat het storm loopt'

ZAANSTAD - De nood is hoog in Zaanstad als het gaat om het vervullen van vacatures voor docenten en verpleegkundigen. Het moet aantrekkelijker worden en daarom heeft gemeente Zaanstad in samenwerking met woningbouwvereniging Parteon en scholenorganisaties Agora en Zaan Primair besloten dat sollicitanten bij deze vacatures voorrang krijgen op een huurwoning.

Adobe Stock

De woningen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, juffen en meesters die net in het vak beginnen. Er zijn zo'n dertig woningen beschikbaar. Rien Spies, lid van college en bestuur, denkt dat het storm gaat lopen: "Ik verwacht dat er in eerste instantie heel veel animo voor is en dat zal nog lastig zijn om allemaal te managen." Tekst gaat door onder video.

Een baan én een woning - NH Nieuws

Met maatwerk willen de organisaties zorgen dat het aantrekkelijk wordt. Zo mogen de sollicitanten zelf bepalen waar ze gaan wonen en wordt er gekeken naar het budget. Om de wachtrij bij de huurwoningen zelf niet verder op te laten lopen, zal er vooral worden gekeken naar bijvoorbeeld woningen die (tijdelijk) leeg staan, maar ook nieuwbouwwoningen behoren hoogstwaarschijnlijk tot de mogelijkheden. Geen geld van het Rijk Het lerarentekort is al langer een gespreksonderwerp in de Randstad. Zo heeft Amsterdam, in tegenstelling tot Zaandam, extra geld van het Rijk ontvangen om het probleem te verminderen. Dit terwijl Spies denkt dat het probleem in Zaanstad groter is.

Lees ook Noord-Holland Amsterdam lokt nieuwe docenten met woningregeling

Wethouder Songül Mutluer hoopt dat de vacatures snel worden ingevuld: "Corona heeft laten zien dat deze professionals onmisbaar zijn. Wij zijn leraren, zorgpersoneel, politieagenten gaan herwaarderen in mijn beleving. En ook al is het een druppel op de gloeiende plaat, het is wel een noodzakelijke."



De eerste vacature komt volgende week online en dan maken de eerste sollicitanten kans op een baan én huurwoning.