'Noodplan' tegen lerarentekort in Amsterdam

Er komen noodplannen voor de vijf grote steden - waaronder Amsterdam - om het lerarentekort daar tegen te gaan. In het plan staat welke scholen het nu het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen direct kunnen nemen, laat het kabinet weten.

Gooise zorgen over lerarentekort: "We krijgen alles met veel moeite vaak net rond"

Slob waarschuwt dat het onvermijdelijk is dat scholen het werk met minder leraren zullen moeten doen. Daarom moeten ze bijvoorbeeld vaker een beroep doen op digitale hulpmiddelen.



Bij het opstellen van de noodplannen kijken het ministerie en het onderwijs ook of er regels moeten sneuvelen of worden opgeschort.