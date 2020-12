ENGEWORMER - Als zorgmedewerkers niet meer naar zichzelf gaan omkijken, kunnen we na de tweede coronagolf te maken krijgen met grote uitval van personeel in de zorg. Psychiater Antoinet Oostindiër van ggz-instelling Aerrea waarschuwt daarvoor bij NH Nieuws. "Wat we zien is dat mensen op hun tandvlees aan het lopen zijn, terwijl ze eigenlijk doen alsof het wel gaat."

Psychiater vreest grote uitval zorgpersoneel: "Trek op tijd aan de bel" - NH Nieuws

De druk op zorgmedewerkers blijft voorlopig hoog. De groep maakt een grotere kans om zelf ziek te worden, zegt Oostindiër. Ze behandelt in de instelling uitsluitend mensen uit de zorg. "We zien mensen die psychische problemen hebben, dat zijn er heel veel. Dat is een onderbelicht terrein: zorgverleners willen niet zelf psychische problemen hebben, dat vinden ze zwak. Mensen lopen op hun tandvlees, terwijl ze eigenlijk doen alsof het wel gaat." Survivalstand Eén van die mensen was Sarah*. Ze is zelf ook psychiater en is op dit moment onder behandeling. "Ik heb me vaak niet ziek gemeld, nu wel", zegt ze. "Nu kies ik voor mezelf." Ze beschrijft de staat van veel zorgverleners: die staan nu in de 'survivalstand'. "Als de situatie weer terugkeert naar normaal, zou het goed kunnen dat mensen die nu roofbouw op zichzelf plegen merken: 'ik kan het niet meer'."

Quote "Zorgmedewerkers zijn heel loyaal aan het werk, ze gaan altijd maar door" psychiater antoinet oostindiër

Problemen herkennen is één, maar daadwerkelijk aan de bel trekken is een ander verhaal. "Zorgmedewerkers hebben er moeite mee om zich ziek te melden", zegt Oostindiër. "Dat hebben ze altijd al: ze zijn heel loyaal aan het werk en gaan altijd maar door. Nu is dat versterkt. Ze denken: 'dan krijgen ze straks de roosters al helemaal niet meer vol, ik kan niet uitvallen'. Zo gaan mensen veel te lang door." Sarah onderschrijft dat: "Zorgmedewerkers gáán gewoon. Ze hebben hart voor de zaak. Het is heel lastig voor hen om hun eigen grenzen te herkennen. Mensen uit de zorg denken heel makkelijk 'het gaat wel weer'. Ze willen hun patiënten, maar ook hun collega's niet teleurstellen." Niet te laat hulp zoeken Oostindiër roept op om toch aan de bel te trekken als zorgmedewerkers psychische problemen bij zichzelf herkennen. "Als je dat te laat doet kunnen de psychische problemen veel groter zijn. Dan zit je dieper in de put, dan heb je naast een burnout straks ook nog een depressie. Of bijvoorbeeld PTSS terwijl je dat anders niet had gekregen. Als je op tijd aan de bel trekt is er veel sneller wat aan te doen." *Sarah is een fictieve naam. De psychiater wil graag haar verhaal doen, maar alleen anoniem.