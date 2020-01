Gemeente en scholen gaan samenwerken om lerarentekort in de Zaanstreek tegen te gaan

Afgelopen jaar is het lerarentekort in Zaandam veelvuldig in het nieuws gekomen. Zo maken leraren en ouders zich al langere tijd zorgen over de tekorten. Het ging zelfs zo ver dat één van de scholen tijdelijk overstapte naar een 4-daagse schoolweek, omdat er niet genoeg docenten meer waren.

"We willen voorkomen dat het lerarentekort de ontwikkelingen van kinderen in Zaanstad beïnvloedt. We willen zoveel mogelijk leraren aantrekken èn behouden voor het Zaanse onderwijs", aldus wethouder Onderwijs Natasja Groothuismink.

Het afgelopen jaar zijn er al tien zij-instromers gestart. Die zijn volgens Rien Spies van Agora hard nodig. "Maar niet iedereen kan leraar worden. Het is een prachtig, maar ook complex beroep, dat veel van mensen vraagt. We zoeken dus echte kanjers."

Nieuw plan

Het nieuwe plan van de gemeente en de scholen is opgesteld in de titel Doorpakken! en is een vervolg op het al eerder gepresenteerde Korte Termijn Plan, die werd opgesteld door de gemeenteraad.

In het nieuwe plan wordt veel aandacht besteed aan de huisvesting voor leraren die niet in de Zaanstreek wonen. "In Poelenburg en Peldersveld kunnen leerkrachten voorrang krijgen op een sociale huurwoning, afhankelijk van hun persoonlijke situatie", legt Groothuismink uit in een persbericht.