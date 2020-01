Hoe het lerarentekort het onderwijs onder hoogspanning zet

NOORD-HOLLAND - De problemen in het onderwijs die stakend onderwijspersoneel vandaag aan de kaak stelt, zijn niet nieuw. Ze spelen al veel langer, met alle gevolgen van dien. Maar hoe keren we de trend? NH Nieuws dook in de archieven en ging op zoek naar de oorzaken, symptomen en mogelijke oplossingen.

"Als je een volle groep hebt, dan heb je het hartstikke druk. Je hebt amper ergens tijd voor, en er komen alleen maar dingen bij", vertelde een docenten tijdens een van de acties vorig jaar in Heerhugowaard. "Dat mag wel eens gewaardeerd worden, vinden we."

Dat geld dient onder meer te worden besteed aan het imago van het vak van docent, zodat meer jongeren ervoor kiezen leerkracht worden en het lerarentekort wordt teruggedrongen. "We willen dat alle jongeren naar school kunnen, maar we merken dat - hoe langer, hoe meer - het moeilijk is om personeel te vinden", aldus een schooldirecteur uit Amstelveen.

Het is twee voor twaalf, zo hopen de leraren vandaag nog maar eens duidelijk te maken. Want als het huidige lerarentekort niet wordt aangepakt, zijn er over acht bijna 240.000 leerlingen voor wie niet dagelijks een leerkracht beschikbaar is. Ter vergelijking: momenteel worden zo'n 55.000 leerlingen wel eens naar huis gestuurd omdat er geen juf of meester beschikbaar is.

In de gemeente Zaanstad werd dat probleem afgelopen schooljaar goed zichtbaar. Zo'n zevenhonderd keer was er geen leerkracht beschikbaar. "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen en dat de leerkrachten niet overspannen raken", schetst een Zaandamse schooldirecteur haar dagelijkse dilemma.