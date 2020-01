Docente Bergam (43) staakt niet mee: "Problemen voor de ouders zijn te groot"

Volgens de docente zien ouders van schoolgaande kinderen het probleem niet meer. "Dat komt omdat het nu te vaak hún probleem is. 'Hoe ga ik voor opvang zorgen, waarom ook nog eens twee dagen, hoe moet dit nu?'", somt Funcke op. "Door het vele staken van het afgelopen jaar helpt het niet goed genoeg."

Andere oplossingen

Het feit dat ze niet actief mee gaat staken, betekent niet dat ze het gedachtegoed niet steunt, zo benadrukt Funcke. "Ik merk de problemen zelf ook. Er ligt veel meer op onze schouders, de werkdruk is te hoog, de klassen zijn te groot en we kunnen niet elk kind het onderwijs bieden dat we zouden willen. Maar staken is niet de oplossing."

Maar wat gaat dan wél helpen? "Misschien moeten we zo'n vierdaagse schoolweek wel structureel invoeren, dan weet iedereen ook waar-ie aan toe is", aldus Funcke. "En dan die vijfde dag wel een alternatief bieden, door bijvoorbeeld een kunstenaar of ICT'er in te huren en les te laten geven. Dan hebben de ouders er ook geen last van."