De grote lerarenstaking: welke scholen gaan dicht en wat gaan ze doen?

NOORD-HOLLAND - Aanstaande donderdag en vrijdag sluiten ruim 700 honderd Noord-Hollandse scholen hun deuren. Tal van leraren springen op de bres voor een beter salaris en een lagere werkdruk. Maar wat gaan ze precies doen? En waar kun je als ouder het best met je kind terecht?

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) is er sprake van een heuse onderwijscrisis. De prognose is dat zo'n 55 duizend leerlingen dit jaar geen leraar voor de klas hebben. Als er niks gebeurt, kan dit volgens de onderwijsbond zelfs oplopen tot 240 duizend leerlingen in 2028 die geen juf of meester hebben. Vorig jaar is er ook al gestaakt. Toen kreeg het onderwijs toezeggingen vanuit de politiek. Maar deze zijn volgens de bond te veel gericht op de korte termijn, waardoor het werk opnieuw neergelegd wordt. Amsterdam Om 10.30 uur is er een korte manifestatie op de Dam in Amsterdam, waarop een tocht door de binnenstad volgt. Onder andere Marjolein Moorman, wethouder onderwijs Amsterdam, zal bij de manifestatie zijn. Twee maanden geleden werd er op de Dam ook al geprotesteerd.

Alkmaar en omgeving Veel scholen nemen ook zelf initiatief voor stakingen. Zo wordt op 30 januari een fietstocht georganiseerd met ouders, onderwijspersoneel en de directie van verschillende scholen uit Alkmaar, Uitgeest, Castricum, Bergen en Heiloo. Er zal worden gefietst in de richting van Heiloo. Onderweg worden de problemen in het onderwijs besproken tijdens de tussenstops. 't Gooi Basisschool Het Mozaïek uit Hilversum besteed de hele week aandacht aan de onderwijsstaking. Docenten en leerlingen hebben samen fotostrips gemaakt met ideeën van de overheid. In de stip wordt duidelijk waarom deze oplossingen niet werken. Zaanstreek In de Zaanstreek pakken ze het anders aan. Hier worden door verschillende scholen tompoucen gebakken. De lekkernijen zullen naar zorgcentra in de regio gebracht worden. In Zaandam wordt een mars georganiseerd. Deze zal onder andere langs het politbureau, de ambulancepost en de brandweer gaan. Ben je benieuwd naar welke scholen er gaan staken. Bekijk dan hier een overzicht.

Dat ouders een lang weekend met hun kroost hebben, weten ook de ondernemers. Door de hele provincie worden er tal van activiteiten georganiseerd. Zo hebben kinderen gratis toegang tot het Muiderslot in Muiden. Kinderen kunnen er een bosje bloemen maken om hun leraar symbolisch te steunen. Tijdens de vorige lerarenstaking konden kinderen ook al terecht in het slot.

Het Teylers Museum in Haarlem laat ook kinderen gratis toe tijdens de staking. Er worden extra inloopworkshops gegeven zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen.

Tweedaags sportkamp Sportclub Scopo Atletico in Haarlem organiseert een tweedaags sportkamp voor kinderen. Er is een programma samengesteld zodat de 'atleetjes' zich kunnen vermaken, terwijl de ouders gewoon het werk kunnen, zo laat de sportclub weten. Dierentuin Artis roept kinderen op om te komen leren in de dierentuin. Kinderen mogen voor vier euro het park binnen.