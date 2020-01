Werkdruk hoog in speciaal onderwijs: "Het is best op je tenen lopen"

HEERHUGOWAARD - Zo'n vierduizend scholen doen morgen en overmorgen mee aan de landelijke staking in het onderwijs. Ook leraren in het speciale onderwijs laten meer en meer van zich horen, omdat de werkdruk voor hen soms nog groter is.

"De kinderen hebben hier meer aandacht nodig en er is meer contact met de ouders, waardoor je aan andere administratieve taken niet toekomt", aldus juf Shanon Sijm van Expertisecluster Nexus in Heerhugowaard.

Bij binnenkomst in de klas van juf Sijm valt op hoe rustig het is. De kinderen hebben nauwelijks oog voor de camera van NH Nieuws. "Door ze goed voor te bereiden en ze duidelijk te maken wat je van ze verwacht, lukt het ze om stil te werken", aldus Shanon.

Uitdaging

Ze heeft bewust de keuze gemaakt om kinderen les te geven die te kampen hebben met leer- en gedragsproblemen. "Elk kind hier heeft z'n eigen behoeftes. Ik vind het een uitdaging om ze daarmee te helpen, zodat ze kunnen functioneren in de maatschappij."

Gelukkig hoeft Shanon het niet alleen te doen. Ze krijgt hulp van juf Melanie Bogaart. En dat is een luxe in deze tijd. Want het is lang niet altijd even makkelijk om het rooster rond te krijgen, merkt ook directrice Suzanne Wit. "Het is best op je tenen lopen. Op het moment dat er een leerkracht ziek is dan moet je kinderen verdelen over andere klassen. Daardoor wordt de werkdruk op anderen ook weer zwaarder."

Stagiaires

Wat volgens haar ook niet meehelpt, is dat het lastig is om stagiaires te krijgen voor het speciaal onderwijs. Bij de lerarenopleiding krijgen studenten vaak geen toestemming. "We willen stagiaires juist een kans geven om in dit vak te groeien. Maar er zijn richtlijnen bij de opleiding. Zo zijn de groepen hier te klein volgens de Pabo."

En dat wordt op de lange termijn wel een probleem, aangezien het aantal leerlingen toeneemt. Juf Shanon hoopt dan ook dat er meer geld komt, om het vak van onderwijzer aantrekkelijker te maken.

"Het is van belang dat mensen gemotiveerd worden om hier les te geven, want het is een hele uitdagende doelgroep en je kunt er hele mooie dingen mee bereiken. We moeten zorgen dat er gnoeg middelen zijn om ook deze leerlingen te bieden wat er nodig is."