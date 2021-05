Eindelijk weer een turnjuf: "Het mooiste zou zijn als het echt een vak wordt"

In Landsmeer zijn de kinderen dolblij: er kan weer onder begeleiding geturnd worden. Na een jaar is er eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Wilskracht is niet de enige vereniging die moeite heeft om een docent te vinden, want maar liefst 1 op de 5 sportclubs zitten zonder. En dat is volgens Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) geen goede zaak.

De kinderen oefenen hun lenigheid en ook de sprongen worden herhaald. Door corona vindt de les buiten plaats met beperkte middelen, maar dat houdt de turnliefhebbers niet tegen. Astrid Lindström geeft de les en is blij dat er zoveel leerlingen zijn teruggekomen. Een jaar lang is er geen kattensprong gedaan in Landsmeer, waardoor de vereniging weer alles opnieuw moest opbouwen.

Er was al een tekort, maar het coronavirus maakte het werven van docenten extra moeilijk. "In de sport weet je niet of je binnen of buiten kan gaan trainen, of we überhaupt mogen trainen. Dus dat is heel lastig. Dan heb je als trainer ook geen zekerheid", vertelt Ingrid. "En daarnaast is het voor iedere club lastig om trainer te vinden. Er lijkt een chronisch tekort. En dat is heel erg jammer, want veel verengingen in dorpen staat te springen om nieuwe turnjuffen en meesters."

Baan ernaast

Bij veel verenigingen is het te kort dus een veelvoorkomend probleem. Volgens het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar sport in Nederland, heeft 1 op de 5 sportclubs onvoldoende gekwalificeerde trainers. Jimmy van Dijk van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ziet dat in de turnwereld dit een steeds groter probleem is. "Een trainer van buitenaf vinden is moeilijk."

Volgens Van Dijk komt dit doordat veel trainers het lesgeven erbij doen: "Soms zie je trainers het combineren met een baan. Maar het valt niet mee om daar een volledige job van te maken." De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) ziet wel steeds meer banen ontstaan. "Ook zien we dat clubs gaan samenwerken, meer uren aanbieden."

Tekst gaat door onder de foto's