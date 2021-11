Betaalbare koopwoningen in Zaanstad: is dit de oplossing?

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk en daar speelt Betaalbare Koop Zaanstad op in met een nieuw model voor woningen in Wormerveer. Daar worden de huizen deels verkocht, maar een ander deel blijft van gemeente Zaanstad. Daardoor kunnen mensen die in aanmerking komen voor een hypotheek van minder dan 100.000 euro, toch een woning kopen.