Songül Mutluer tóch naar de Tweede Kamer: 'Zaanse roots neem ik mee'

Songül Mutluer vindt het 'een enorme eer'. De Zaanse is de afgelopen zestien jaar actief geweest in de Zaanse politiek. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter en tot slot als wethouder. Multuer schrijft: "Ik kijk terug op een geweldige, mooie en leerzame tijd, waarin ik mij in samenwerking met vele partijen, onze partners in de stad, mijn collega-wethouders en onze ambtenaren kon inzetten met en voor onze inwoners."



Mutluer maakte zich in Zaanstad onder andere hard voor jeugdzorg en wonen. "Dat heeft tot ongelofelijk mooie resultaten geleid en daar ben ik zeer dankbaar voor. Meer betaalbare woningbouw en veel persoonlijk aandacht voor ouderen, jongeren en mensen die in armoede of eenzaamheid verkeren."

'Grenzen zijn bereikt'

Eerder vertelde Mutluer al aan NH Nieuws dat de stap naar Den Haag spannend is, maar ze geen twijfels heeft: "De grenzen zijn bereikt, sommige regels zijn lokaal niet te veranderen." De Tweede Kamer is voor de Zaanse een logische vervolgstap.

