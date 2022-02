Texels Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na beschuldigingen van ongepast gedrag

Een van de vrouwen stapte naar de politie en diende een klacht in bij de partij. Die klacht werd aanvankelijk ongegrond verklaard.

"In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest", zegt Gijs van Dijk nu in een verklaring. "Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden." Hij stelt zijn zetel ter beschikking.

Handtastelijkheden

Zeker drie vrouwen, onder wie twee partijgenoten, hebben een klacht tegen Van Dijk ingediend. Cornelia Klaster was de eerste, zij beschuldigde hem in 2019 van handtastelijkheden, terwijl ze duidelijk had gemaakt daar niet van gediend te zijn.

Er zijn volgens haar verschillende incidenten geweest, maar haar klachten zijn naar eigen zeggen nooit serieus behandeld door de partij. Uiteindelijk werden ze ongegrond verklaard en Klaster werd, nadat ze haar relaas deelde op sociale media, geroyeerd als lid.