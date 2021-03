Texels Kamerlid Gijs van Dijk rekent op herverkiezing: "Het is me goed bevallen"

DEN BURG - Na vier jaar in de Tweede Kamer heeft Gijs van Dijk er nog geen genoeg van. Sterker nog: hij rekent er op dat hij nog een periode door kan. Hij staat op plek acht op de lijst van de PvdA. Met elf zetels in de peilingen lijkt hij zijn stoel te kunnen behouden in de Kamer.

Texels Kamerlid Gijs van Dijk rekent op herverkiezing: "Ze houden je hier met beide benen op de grond" - NH Nieuws

"Het was onwijs intensief. Ik had politiek helemaal geen ervaring", zegt Van Dijk vandaag in het centrum van zijn woonplaats Den Burg. "Ik kwam als nieuwkomer de Kamer in. Maar het is met echt heel goed bevallen. Het is natuurlijk al heel eervol om als volksvertegenwoordiger aan de gang te gaan. Ik wil de stem zijn voor mensen die zich niet gemakkelijk kunnen laten horen." Bij het gemeentehuis en de bibliotheek staan grote borden waar de politieke partijen hun posters kunnen ophangen. Daar prijkt voor de PvdA vooral lijsttrekker Lilianne Ploumen, maar op posters achter ramen van huizen is ook het gezicht van Van Dijk te zien. "Dat blijft toch bizar, zo in verkiezingstijd. Dat je ineens overal je eigen gezicht terugziet. Maar het hoort er bij."