Deze elf Noordkoppers willen de Tweede Kamer in (en het zijn er 2x meer dan in 2017)

NOORDKOP - Waren er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 vijf inwoners uit de Kop van Noord-Holland die een gooi wilden doen naar een plekje in de Kamer, nu zijn er liefst elf kandidaat-Kamerleden uit de Noordkop. Maar slechts drie maken serieus kans.

Verdeeld over negen partijen zijn er dit jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen elf kandidaten die in de Kop van Noord-Holland wonen. Fors meer dan de vijf in 2017.

Het meest kansrijk is huidig Tweede Kamerlid Gijs van Dijk uit Den Burg, die met zijn achtste plek op de kandidatenlijst van de PvdA lijkt af te stevenen op het behoud van zijn zetel. Volgens de laatste peilingen zou de partij namelijk negen zetels behalen in de verkiezingen.

Voor CDA-kandidaten Harmen Krul uit Den Helder (plek 21) en Jelle Beemsterboer uit Tuitjenhorn (plek 28) wordt het meer duimen draaien in maart. Waar voor de Helderse fractievoorzitter een zetel net aan mogelijk moet zijn, nu het CDA op 19 zetels staat in de peilingen, zal de Schager wethouder die met voorkeursstemmen moeten behalen.

Niet-verkiesbare plaats

De andere acht kandidaten lijken het bij voorbaat al niet te kunnen halen, aangezien ze op een niet-verkiesbare plaats staan. De gemeente Den Helder is hierbij met vier mensen het meest vertegenwoordigd: PVV-fractievoorzitter Vincent van den Born uit Den Helder (nr. 41), wethouder Peter de Vrij uit Den Helder (nr. 48, PvdA), Nico de Vos uit Julianadorp (nr. 25, 50PLUS), Behoorlijk Bestuur-raadslid Sylvia Hamerslag uit Den Helder (nr. 11, Code Oranje).

De rest komt uit Schagen (één), uit Hollands Kroon (één) en van Texel (twee), namelijk: D66-fractievoorzitter Astrid van de Wetering uit Oudeschild (nr. 72), Mark van Treuren uit Schagen (nr. 8, Piratenpartij), Sophie Brügemann uit Den Burg (nr. 12, JONG) en Onafhankelijk Hollands Kroon-raadslid Daan Pruimboom uit Hippolytushoef (nr. 9, Lijst Henk Krol).

In 2017 waren er vijf kandidaten: naast het verkozen Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, stonden ook de Texelse wethouder Hennie Huisman-Peelen, Texelaar Martijn Eelman, voormalig Statenlid Jeff Leever uit Wieringerwerf en Diana van der Kraats uit Westerland op de lijst.

Regio behartigen

Leever vindt het een goede zaak dat nu meer lokale politici interesse hebben in een zetel in de Tweede Kamer. "Mensen zouden eigenlijk de partijpolitiek even moeten vergeten, en moeten kiezen voor mensen die de regio zouden kunnen behartigen. Deze regio wordt bijna niet vertegenwoordigd in de landelijke, maar ook de provinciale politiek. Ik weet van Statenleden uit Purmerend die aangaven nog nooit in Den Oever te zijn geweest."

Wat Leever betreft zouden er districten moeten worden ingevoerd, en dat elk district een vertegenwoordiging zou krijgen in de Tweede Kamer. "Op die manier krijg je een beter beeld van de politiek in Nederland. En heeft een grote stad als Amsterdam minder invloed."

Zelf weet hij al op wie hij gaat stemmen: "Ik kies voor het belang van de regio."