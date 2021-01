Zaanse wethouder Songül Mutluer klaar om Den Haag te veroveren

ZAANSTAD - Aan jonge kinderen met grote dromen wil Songül Mutluer meegeven dat ze er vol voor moeten gaan: "Laat mensen jou niet zeggen dat je iets niet kan, alles is mogelijk als je je daartoe zet en je hart volgt." Iets wat de 41-jarige wethouder nu zelf ook wil gaan doen in de Tweede Kamer, want momenteel staat Mutluer als tiende op de Pvda-lijst. "Ik geloof dat ik iets kan veranderen."

Songül Mutluer staat tiende op de lijst van de PvdA - NH Nieuws / Thyra de Groot

"Ik heb mijn passie gevolgd, dat is iets betekenen voor de mensen die mij hier op deze plek hebben gezet." Mutluer wist al jong dat ze de politiek in wilde. "Ik heb een enorm rechtvaardigheidsgevoel en drang om dingen te veranderen." De enorme drang zorgde ervoor dat Mutluer op haar 25ste in de gemeenteraad ging naast haar fulltime baan als juriste en sinds 2018 doorgroeide tot wethouder: "Ik wil mensen hun leven mooier en beter maken." Hoewel Mutluer al sinds haar negende in Zaanstad woont, is dit niet de plek waar ze is geboren. "Ik ben een geboren Tukker", vertelt ze enthousiast. Voordat de politicus in Zaanstad kwam wonen, heeft Mutluer als kind samen met haar gezin tussendoor ook nog even in het buitenland gewoond. Uit het gesprek blijkt dat familie heel belangrijk is: "Ik kom uit een groot gezin, met heel veel meiden. Ik ben echt de middelste en heb nog steeds goed contact." Tekst gaat door onder afbeelding.

Mutluer: "Ik wil mensen hun leven mooier en beter maken" - NH Nieuws / Thyra de Groot

Als wethouder is veel mogelijk, maar soms loopt Mutluer tegen een muur aan. Hoewel ze Zaanstad na vijftien jaar gaat missen, zal ze het altijd met zich meedragen. De stap naar Den Haag vindt Mutluer dan ook spannend, maar twijfel is er niet: "De grenzen zijn bereikt, sommige regels zijn lokaal niet te veranderen." Voor de wethouder is de Tweede Kamer daarom een logische vervolgstap. Menselijk maken Het leukste als wethouder vindt Mutluer dat zij de afgelopen jaren ontzettend veel mensen heeft gesproken, van leraar tot woningzoekende. "Genoeg verhalen om mee te nemen." Als 'bruggenbouwer' wil Mutluer dan ook de verbinding zijn tussen de kiezers en de politici en de vraagstukken 'menselijk maken'. "Ik wil mensen kansen geven die ik zelf in het verleden ook heb gehad."

Quote "Ik kan echt iets voor de Zaankanters doen als ik ook aan de knoppen mag draaien" SONGÜL MUTLUER

Het is niet zeker of Mutluer de Tweede Kamer gaat halen, maar ze heeft er tot nu toe alle vertrouwen in: "Er valt echt iets te kiezen op 17 maart." Een aantal onderwerpen zijn volgens haar onderbelicht gebleven, zoals volkshuisvesting. Hoewel Mutluer het liefst alles doet en behandeld, ligt haar hart vooral bij het generen van betaalbare woningen voor jong en oud. "Ik geloof dat een wijk die kwetsbaar is, beter kan worden door te investeren in stenen en mensen."



Als Mutluer toch haar zetel aan een andere partij moet afstaan, zal ze voor de Zaankanters blijven strijden: "Mocht ik niet gekozen worden, dan blijf ik fantastisch werk doen en dan ga ik gewoon tegen Den Haag aanschoppen."

