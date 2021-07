Niet alleen nieuwe fundering, maar totaal nieuw huis

De woning was koud, lekte en stond scheef, maar dat is nu verleden tijd. In drie maanden tijd is Assendelft twee nieuwbouwhuizen rijker. In Zaanstad worden zo'n 10.000 woningen aangepakt, waarvan er nog zo'n 7.000 last hebben van een slechte fundering. De bewoners zijn blij en de gemeente Zaanstad wil meer van dit soort projecten gaan aanpakken.

"De kinderen durfden op het eind geen vrienden meer mee naar huis te nemen, want die schaamden zich", vertelt bewoner Franks Stikvoort. De Assendelver is dolgelukkig met zijn nieuwe woning. "Het slopen vonden we toch wel spannend", vertelt Frans vrouw Patricia. "We hebben er zolang gewoond en het was ons droomhuis 27 jaar, maar het was echt nodig. Het kon gewoon niet anders." Zie in 1 minuut 45 het huis, de trotse bewoners en de feestelijke opening:

Dit hele project is niet gratis. De kosten voor alleen funderingsherstel liggen lager, maar het huis was in zo'n slechte staat dat een nieuwe woning aantrekkelijker zou zijn. In drie maanden tijd hebben verschillende partijen, zoals bouwbedrijf Van der Gragt ervoor gezorgd dat het nieuwe huis gebouwd werd.

In de fabriek bouwen

"De woning is net zo goed als dat hij langer zou duren", vertelt directeur Koen van der Maat. De werkzaamheden zijn in plaats van op de bouwplaats, vooral in de fabriek gedaan. Hoewel de materialen volgens Koen duurder zijn, is de manier van werken goedkoper. Deze manier van bouwen is één van de manieren die gemeente Zaanstad inzet om snel woningen te creëren en te verbeteren.



De buurtbewoners zaten tijdelijk in een woning op loopafstand. Door camera's in de straat konden ze alle stappen op de voet volgen. Patricia: "Het is een emotioneel proces. Je huis verdwijnt, maar omdat het zo'n periode duurt groeien we erin mee."

Meer bouwen

Niet alleen in Assendelft, ook in Zaanstad Zuid wordt in de aankomende jaren gebruik gemaakt van de fabrieksbouw. Voor het verbeteren van kwetsbare wijken is 43 miljoen beschikbaar gesteld.

De bewoners kunnen bijna weer terug naar hun huis en daar zijn Frans en Patricia hartstikke blij mee: "We hebben er echt zin in, de kinderen zijn ook zo trots dat ze in zo'n woning kunnen wonen."