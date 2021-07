Deze maatregelen moeten een eind maken aan de woningnood in Zaanstreek-Waterland

Woontorens, nieuwe woonwijken, een verhuisregeling voor 65-plussers, sneller vergunningen afgeven en modulair bouwen: de provincie Noord-Holland, gemeenten en woningcorporaties uit de regio Zaanstreek-Waterland gaan samenwerken om het huizentekort in de regio te verlichten. "De bouw van woningen is cruciaal om de woningnood aan te pakken", stelt de gemeente Zaanstad, "en tegelijkertijd een middel om te groeien als stad en kwaliteit toe te voegen."

Het begin is er, want 6.200 woningen hebben inmiddels een definitief bestemmingsplan. Toch is dat nog maar zo'n twintig procent van wat er nodig is, want de komende acht jaar (tot 2029) moeten er in de regio 30.700 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Veel van die woningen zullen in de stadskernen verrijzen, want 'de ambitie is om het groen in buitengebieden zoveel mogelijk te sparen', aldus woordvoerder. Bibi Bleekemolen van de gemeente Zaanstad. Hoewel de ruimte daar schaars is, wordt er niet uitsluitend in gezet op woontorens, maar op 'diverse typen woningen en woonlagen'.

Omdat woningbouw vaak een zaak van lange adem is, hebben partijen in de regio de handen ineengeslagen en zoeken naar manieren waarop de bouw van die woningen kan worden versneld. De stikstofcrisis vormt een extra uitdaging, 'maar dat belet ons niet om te onderzoeken hoe we op een creatieve en innovatieve wijze processen kunnen versnellen', stelt wethouder Songül Mutluer.

Vergunning in één dag

Een van die processen is de vergunningsverlening, wat nu nog tijdrovend kan zijn. De gemeenten Zaanstad en Purmerend, en woningcorporaties Parteon, Woonwaard en Intermaris denken denken dat het optimaliseren van het voortraject ervoor kan zorgen dat die vergunningen binnen een dag kunnen worden verstrekt.