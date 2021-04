Vraagtekens over nieuwbouwplan met weinig parkeerplekken: "Liever één toren"

Buurtbewoners van het Eiland in Zaandam maken zich zorgen. Er komen een hoop nieuwe woningen bij, maar weinig nieuwe parkeerplaatsen. Dit terwijl een plekje zoeken volgens buurtbewoners soms al flink wat tijd kost. De gemeente wil dat Zaankanters gebruik gaan maken van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets of deelauto's. De bewoners willen dat er minder gebouwd gaat worden.

Buurman Jim Chin Ten Fung staat voor de plek van de woontorens en wil dat het plan aangepast wordt. - NH Nieuws / Thyra de Groot

Op de tekeningen van woningcorporatie Rochdale zijn twee grote woontorens te zien, vooral bestemd als sociale huurwoningen. De wijk, dicht bij het centrum van Zaandam, telt nu zo'n 550 huizen. En hier komen, als de plannen doorgaan, 120 woningen bij. Veel te veel, zeggen de buurtbewoners. Bewoner Jim Chin Ten Fung is kritisch op het plan. Het is volgens hem vragen om problemen, zoals veel meer verkeer, waardoor er meer ongelukken kunnen ontstaan, meer wind door de ligging van de hoge gebouwen en minder parkeerplekken.



Jim: "Wat we nu al zien is dat regelmatig mensen vanbuiten het Eiland hier komen parkeren, want in de stad is het betaald parkeren. Ik vind regelmatig hier al geen plekje." Tekst gaat door onder de afbeelding

De mogelijke woontorens aan de Badhuisweg Rochdale

0,6 parkeerplek per woning Rochdale

De woontoren vanaf het water gezien Rochdale

Volgens wethouder Gerard Slegers is er goed naar de situatie gekeken. Met een woningopgave van 10.000 woningen moet er ook in de wijken gebouwd worden. Het is dan onmogelijk om bij elke woning een parkeerplaats aan te bieden. Bij nieuwbouwwoningen is het de bedoeling dat er bij elke woning 0,6 parkeerplaatsen komen. Niet iedereen kan dus een auto bezitten. Nick Knoester, adviseur Duurzame Mobiliteit, is het met wethouder Slegers eens: "Met een parkeernorm van één a anderhalf red je het nooit qua ruimte. Het is dan een grote opgave om die plekken te vinden. Dus daar moet wat betreft gebiedsontwikkeling op in worden gespeeld." Tekst gaat door onder de video

Weinig parkeerplekken, veel nieuwe woningen. De buurt maakt zich zorgen. - NH Nieuws

Omdat het plan vooral gericht is op sociale huur en een aantal zorgwoningen, verwacht de wethouder dat niet iedereen een auto heeft. Daarnaast wil Slegers mensen aansporen om met de trein, fiets of deelauto zich te verplaatsen. Snelfietspaden Knoester: "Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat de behoefte van mensen om de auto te pakken wordt verminderd." Slegers wil dit in Zaanstad aanmoedigen door ov-verbindingen te verbeteren. Eerder deze week werd duidelijk dat Connexxion door het coronavirus bushaltes moet sluiten, Knoester probeert dit als wethouder vervoersregio tegen te gaan. Ook het aanleggen van snelfietspaden en zogeheten 'hubs' moet het verplaatsen op andere manieren aantrekkelijker maken. De 'hubs' zijn plekken waar deelvervoer en horeca samenkomen. Slegers: "Er komen aparte deelauto-plekken." De bewoners zijn ondanks de toekomstplannen niet overtuigd. Jim Chin Ten Fung denkt dat het plan mooier op papier lijkt, dan het in de praktijk is. "Ik denk dat het effect ervan vrij beperkt zal zijn, want het is niet goed bruikbaar voor alle situaties." Hij vindt naar het werk gaan met de deelauto veel te duur, maar een boodschap doen zou kunnen. "Ik denk dus niet dat het parkeerproblemen wat we hebben voorzien het gaat oplossen." Positieve ervaring Volgens wethouder Gerard Slegers worden dingen goedkoper naarmate mensen het meer gaan gebruiken. Nick Knoester, adviseur Duurzame Mobiliteit, begrijpt dat het wegdoen van een auto voor veel mensen een grote stap is. Hij gelooft dat het helpt als de overheid hierin een zetje geeft. Knoester: "Je zou dan bijvoorbeeld tegen mensen kunnen zeggen die in principe wel bereid zijn om hun auto weg te doen: probeer eens een deelauto en wij betalen de tijdelijk de vaste lasten van je auto. En als zij dan een positieve ervaring hebben, zie je echt dat ze overstag gaan en dat de vooroordelen niet kloppen." De plannen van gemeente Zaanstad staan in het Zaans Mobiliteitsplan. Verschillende bewoners hebben hierin hun kijk op de situatie gegeven, waardoor de gemeente dinsdag in gesprek gaat met de bewoners. Bezwaren van bewoners Slegers: "Ik snap best het gevoel van de bewoners dat ze zich zorgen maken over het aantal woningen en misschien wel de verkeersdruk, gezien de tabellen en berekeningen die we hebben gemaakt zou het niet zo moeten zijn, maar we blijven monitoren en als het moet grijpen we daarop ook in." De bewoners hopen dat de gemeente en Rochdale hun bezwaren begrijpen: "Ik hoop dat ze inzien dat het project te groot is. En dat het afgeschaald wordt naar één toren."