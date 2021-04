150 gelijkvloerse sociale huurwoningen voor 65-plussers met verhuiswens

De regeling geldt voor huurders die minimaal 65 jaar oud zijn, met een corporatiewoning in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De regeling wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Drempel

Het aantal 65-plussers dat nu in woningen woont die niet bij hun behoefte past stijgt. "Het aantal 65-plussers in onze regio zal mogelijk groeien van 66.200 in 2019 naar 85.200 personen in 2030", legt de wethouder wonen van de gemeente Zaanstad Songül Mutluer uit. Een deel van de bewoners zou graag willen verhuizen, maar durft de stap vanwege alle rompslomp niet te zetten.



Volgens Cees Tip, directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris, is voor veel ouderen de drempel hoog om te verhuizen: "Bijvoorbeeld omdat ze onbekend zijn met het woningaanbod of huiverig zijn voor de kosten van een verhuizing of een hogere huur. Met deze regionale samenwerking en de hulp van onze corporatiemedewerkers hopen we die drempels voor hen te verlagen."

Van Assendelft tot Volendam

De woningen zullen verspreid worden over Zaanstreek-Waterland. Tip: "Als corporaties kijken we natuurlijk goed naar de geografische spreiding van de 150 woningen voor deze pilot. We hebben ook aandacht voor de woonvorm en bieden zowel woningen in seniorencomplexen als woningen in gemengde complexen aan want de wensen van ouderen zijn zeer divers."



Vanaf 1 juni kunnen de 65-plussers gebruik maken van de nieuwe regeling. De pilot duurt een jaar en de intentie is om de pilot bij succes te verlengen.