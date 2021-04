Plannen voor nieuwe hoogbouw zorgen voor woedende reacties van omwonenden

Minimaal 45 woningen, een buurtcentrum en een cultuurzaal. Dat moet er allemaal komen in de nieuwe Durghorst in Krommenie. Het oude gebouw gaat tegen de vlakte en een nieuwe zal verrijzen. Dat is de bedoeling van de gemeente Zaanstad en woningcorporatie Parteon, die gisteravond de plannen presenteerden aan omwonenden in een Zoom-meeting. De reacties waren niet van de lucht.

Op voorhand was er al onrust ontstaan bij verschillende omwonenden. Woensdagavond probeerden de vertegenwoordigers van de gemeente en Parteon zorgen bij de bewoners weg te nemen, maar dat lukte niet bepaald. Er zijn zorgen over parkeerdruk in de wijk, de hoogte van het nieuwe gebouw - dat wordt vijf hoog - en te weinig groen dat overblijft.

De bewoners zijn ontevreden over het feit dat ze nu pas worden geïnformeerd over de plannen, terwijl alle tekeningen al zijn gemaakt. "We zijn als buurt nooit bij de voorgesprekken betrokken geweest", zegt Ellen Veldhuis na de informatieavond telefonisch tegen NH Nieuws. Ze is de mede-oprichter van de werkgroep Agathebuurt. "We zijn ook bang dat de bestemmingsplannen al in kannen en kruiken zitten. Alles wordt doorgedrukt", vreest ze.

"Er moet gebouwd worden, dat snap ik ook", zegt bewoner Mar Kaaijk. "Maar dat moet niet ten koste gaan van de mensen die er al wonen. Als ik zie hoe het druk nu al is met auto’s en hoe weinig parkeerplekken er zijn… als ik nu de plannen zie wordt het nog slechter."

24 balkons

Peter Buist woont aan de Lindenlaan en heeft ook zorgen. "Het is vrij respectloos. Ik kijk nu tegen twee hoog aan en dat wordt straks vijf hoog." Hij vreest voor schaduw in zijn tuin. "En ik krijg 24 balkons die uitkijken op mijn tuin. Daar heb ik geen zin in."

Overigens is niet iedereen in de buurt het oneens met de plannen. Op de Facebookpagina Dorpsplein Krommenie zegt een bewoner het een geweldig plan te vinden. "Ik woon er ook naast. Hoe meer woningen ze kunnen bouwen, hoe beter." Een ander: "Het leven is geven en nemen."

