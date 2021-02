Veel zorgen over woningbouw op de Lange Weeren: "We hebben er geen vertrouwen in"

VOLENDAM - Het uitzicht van zowel Johan als Kees Bootsman is nu nog fenomenaal, maar daar gaat verandering in komen. Al tientallen jaren zijn er plannen om te bouwen op de Lange Weeren, maar nu wordt het serieus. De beide mannen zijn niet tegen bouwen - integendeel - "maar het wordt nu heel massaal", zegt Kees Bootsman.

"1100 woningen op 28 hectare", begint hij. Eerst werd er rekening gehouden met 740 woningen op 60 hectare grond. "Dan heb je geen ruimte meer om er auto’s te parkeren, geen ruimte voor groen en water… dan kan de gemeente wel zeggen 'dat komt goed', maar daar hebben we geen vertrouwen in." Kees Bootsman maakt deel uit van de Stichting Gezond Leefklimaat Lange Weeren, die de gemeente en projectontwikkelaar Scholtens Projecten kritisch volgt.

Eind vorige maand werden er presentaties gehouden in de Volendamse raad door zowel Scholtens als de gemeente. Beide mannen schrokken ervan.

Participatiebijeenkomsten

Toen Kees Bootsman zo'n dertig jaar geleden kwam wonen in de Blokgouw werd er volgens hem beloofd dat er voldoende groen aanwezig zou zijn in de wijk als er gebouwd zou worden op de Lange Weeren. Hij heeft daar nu zorgen over, net als over een goede waterberging. Deze zaken zouden aan bod komen bij de verschillende participatiebijeenkomsten tussen de projectontwikkelaar en de bewoners, maar daarover zijn is hij niet tevreden.

"Er is geen goed overleg", zegt Bootsman. "We zien het meer als het afwikkelen van een bepaalde procedure. De bijeenkomsten van 9 en 14 december zijn afgevinkt. Straks komt er weer een, die moet ook gauw afgevinkt worden en dan kan Scholtens doen en laten wat ze willen. Het boezemt de bewoners angst in, hoe dit proces zowel door de gemeente als door Scholtens wordt gevoerd."

Vanavond om 20.00 uur worden geïnteresseerden in de woningen bijgepraat via Zoom. NH Nieuws heeft zowel bij de gemeente Edam-Volendam als projectontwikkelaar Scholtens om een reactie gevraagd. Bij beide partijen kregen we nul op het rekest.