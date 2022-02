GGD's treffen maatregelen voor deze en volgende storm

Storm Dudley is nog niet uitgeraasd of storm Eunice staat alweer voor de deur. Een aantal Noord-Hollandse GGD's sluit daarom tijdelijk de deuren van de test- of vaccinatielocatie, andere houden de storm goed in de gaten.

NH Nieuws

Storm Eunice raast waarschijnlijk harder over de provincie dan Dudley. Morgenmiddag zal de wind weer toenemen. GGD Hollands Noorden houdt de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer vandaag dicht. Ze blijven dicht tot en met zaterdag. Met mensen die een vaccinatieafspraak gepland hadden, wordt contact opgenomen om een nieuwe afspraak te maken. Zondag zijn mensen weer welkom voor een vaccinatie. De GGD Zaanstreek-Waterland heeft de testlocaties in Krommenie, Purmerend en Zaandam gesloten vanwege de harde wind. Deze blijven vandaag en morgen dicht. Uit de wind Een woordvoerder van de GGD Gooi en Vechtstreek laat weten dat hun locaties niet dichtgaan. "De testlocatie in Bussum zit op het moment fijn beschut", vertelt ze. Vorig jaar moest de drive-thru testlocatie nog even dicht tijdens een storm, omdat er teveel wind onder kon komen. Die tent is er nu niet meer. "De testlocatie in Huizen zit in een soort containers, dus dat is ook stevig genoeg." Ook heeft de GGD nog een vaccinatielocatie in Hilversum. "Dat is wel een tent, maar die is stevig genoeg. Kortom, alles blijft gewoon open", besluit de woordvoerder.

Quote "De locatie in de Rai blijft sowieso open" Woordvoerder GGD AMsterdam-AMstelland

GGD Kennemerland, met onder andere de test- en vaccinatielocatie op Schiphol, Velsen-Noord en Haarlem, blijft ook vooralsnog open. "Maar dat kan nog veranderen", zegt de woordvoerder. Als er iets veranderd, laat de GGD dat zo snel mogelijk aan mensen met een afspraak weten. Ook GGD Amsterdam Amstelland blijft voorlopig open. De woordvoerder vertelt dat de wind wel in de gaten wordt gehouden, het wordt op sommige locaties ook gemeten. "Vooralsnog zijn we open en we beslissen voor het einde van de dag of er locaties dichtgaan." Eén ding weet de woordvoerder zeker. "De locatie in de Rai blijft sowieso open. Als die dichtgaat, dan zou je niet eens meer naar buiten kunnen, zo hard dat het dan waait."