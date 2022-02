Test- en vaccinatielocaties GGD Kennemerland dicht door storm

Vanwege storm Eunice zullen morgen vanaf 12.30 uur alle GGD test- en vaccinatielocaties in regio Kennemerland sluiten. Dit meldt Harm Groustra, woordvoerder GGD Kennemerland.

Hoe lang de test- en vaccinatielocaties gesloten blijven, moet nog blijken. Groustra vertelt dat de locaties in principe alleen morgen gesloten zullen zijn.

Of dit ook echt het geval is zal morgen duidelijk worden. Dan wordt de storm in de gaten gehouden en wordt er door de GGD Kennemerland een besluit genomen.

Eerder besloten ook andere GGD-regio's in Noord-Holland al de deuren te sluiten.