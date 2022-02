Storm Dudley maakt plaats, krachtige zus Eunice komt eraan

Er is niets bijzonders aan een storm in februari, evenmin aan drie stormen in de maand. Corrie en Dudley zijn niet eens buitensporig heftig. Zoiets maken we ieder jaar mee. Eunice is wél een heftige. Als je puur naar de maand februari kijkt, hebben we sinds 1983 vier keer een storm van die kracht meegemaakt. Weerman Jan Visser legt het uit.

Van een 'échte' storm is pas sprake als een uur lang gemiddeld windkracht 10 staat. Dat verwacht Visser morgen, met windstoten van 130 kilometer per uur. Of zelfs harder, benadrukt de weerman. "Dan krijg je een klap wind van heb ik jou daar."

Storm Eunice

"We weten natuurlijk nog niet hoe het morgen precies gaat uitpakken, maar dat wordt er echt eentje van code oranje. Misschien krijgen we zelfs een weeralarm, code rood", legt de weerman uit.

"Het wordt er eentje om in the picture te houden." Visser legt uit dat het treinverkeer dan in knel zal raken, 'op elke bovenleiding ligt een tak', vrachtwagens kunnen de weg niet op, 'die vangen te veel wind', en alles kan losraken en wegvliegen.

Sinds 1983 vond er in februari vier keer een dergelijke storm plaats. Visser somt ze uit zijn hoofd op, soms zelfs met de dag erbij waarop het begon. "1 februari 1983, 26 februari 1990, in 2002 en twee jaar terug hadden we storm Ciara - toen begonnen we met namen geven." Eunice voegt zich dus waarschijnlijk in dat rijtje.

Vanwege die harde windstoten besluit Visser met een advies: "Blijf lekker binnen morgen".