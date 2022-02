Surfspot zet zich schrap voor de storm: "Het is afwachten en duimen dat het goed gaat"

Het is alle alle hens aan dek voor de strandtenten in IJmuiden. De paviljoenhouders treffen de dag voordat storm Eunice de Noord-Hollandse kust bereikt hun maatregelen. Er wordt flink geboord, hier en daar worden daken verstevigd en stormschotten geplaatst om de voorspelde windstoten tot 130 kilometer per uur te kunnen doorstaan.