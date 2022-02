Strand van IJmuiden kerkhof voor zeevogels: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

Rietdijk en zijn maatje Dave de Koning van Reddingsteam Zeedieren zijn pas een halfuur op het strand en hebben nu al twintig dode vogels in hun pick-up geladen. "En zo zijn we ook de komende dagen waarschijnlijk nog bezig. Het is echt heftig", zegt De Koning. "Ik ben maar gestopt met tellen."

Veel vogels zijn aangevreten. Volgens Rietdijk door vossen of honden. Daarom moeten de kadavers zo snel mogelijk worden opgeruimd. "Ze kunnen ziekten overbrengen. Daarnaast is het ook niet zo'n leuk gezicht voor toeristen of dagjesmensen die een wandeling maken." Van olie nauwelijks een spoor in IJmuiden, anders dan op een aantal andere stranden in de buurt. Rietdijk: "Je ziet wel wát olieresten, maar niet zo extreem als in Zandvoort."