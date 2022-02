Opnieuw olie aangespoeld op stranden: "In 20 jaar nog niet eerder meegemaakt"

Opnieuw liggen de stranden van Zandvoort en Bloemendaal bezaaid met bolletjes stookolie. Afgelopen weekend spoelde het goedje aan tijdens vloed en vorige week was het ook al raak . Met de hand zijn medewerkers van Spaarnelanden, De Groene Lobby en vrijwilligers bezig om de olie op te ruimen. "Het is echt heel erg", vertelt Dave, één van de vrijwilligers.

Dave was afgelopen weekend aan het kitesurfen en ontdekte naderhand dat zijn kite en board onder de olie zaten. "Het is vies, het lijkt op kattenpoep maar dan hele verse." Hij meldde zich vanmorgen bij de gemeente Zandvoort om te kijken of hij kan helpen met het opruimen ervan. "Ik heb mijn werk uit mijn handen laten vallen en ben deze kant opgekomen om te helpen. Dit moet hier zo snel mogelijk weg."

Spaarnelanden is blij dat Dave en andere vrijwilligers helpen met het opruimen van de olie. Het is namelijk een flinke klus, aangezien alles met de hand en kleine schepjes van het strand opgeraapt moet worden. "Toen we hoorden dat het hier lag, hebben we gelijk iedereen die vrij konden maken, meegenomen naar het strand", zo vertelt Christian Geertsma van Spaarnelanden. "We zijn wel blij met de hulp van vrijwilligers."

30 vuilniszakken

Dave verbaast zich over de hoeveelheid olie. "In de 20 jaar dat ik hier surf, heb ik dit nog niet eerder meegemaakt." Geertsma verwacht zo'n dertig vuilniszakken met olie op te ruimen vandaag. Zo'n grote hoeveelheid maken ze niet zo vaak mee.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is op de hoogte van de aangespoelde olie, maar laat weten dat de hoeveelheid niet groot genoeg is voor de organisatie om op te ruimen. "Bij meer dan 5 kuub komen wij in actie, maar dat ligt er nu niet", vertelt een woordvoerder. Over de herkomst van de olie is nog niets bekend. "De zee is te wild op dit moment om te zien waar het vandaan komt."

Om zes uur vanavond is het opnieuw vloed en Geertsma van Spaarnelanden hoopt voor die tijd het stuk strand voor het dorp Zandvoort, te hebben opgeruimd. "We moeten opschieten", lacht hij.