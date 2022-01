Strand Bloemendaal aan Zee ligt vol zeesterren: "Wauwsers, nog nooit zoveel gezien!"

Delen van het strand van Bloemendaal aan Zee liggen bezaaid met zeesterren. Veel strandgangers verwonderden zich er vandaag over tijdens hun wandeling in het heerlijke zonnetje.

Het komt wel vaker voor dat er zeesterren aan de Noord-Hollandse kust aanspoelen, legt Max Janse uit. Hij is bioloog bij zeeaquarium The Ocean van dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. Er kunnen volgens hem twee redenen zijn waarom er nu zoveel sterren op het strand van Bloemendaal aan Zee liggen. "Ten eerste zou het kunnen komen door stroming en harde storm. Als daarbij ook de temperatuur van het zeewater erg wisselt, dan kunnen er veel zeesterren aanspoelen op de stranden."

Zeesterrenziekte

Een andere reden heeft te maken met een mogelijke ziekte onder de zeesterren. "Op verschillende plekken in de wereld zien we van die zeesterziektes", vervolgt Janse. "Hierdoor sterven ze massaal en spoelen ze aan." Of dit laatste ook geldt voor de zeesterren op het strand in Bloemendaal, durft de bioloog niet te zeggen. "Dan zouden we dat eerst moeten onderzoeken."