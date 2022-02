Stinkende en plakkende bolletjes olie aangespoeld op stranden Bloemendaal en Zandvoort

Op de stranden tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn duizenden zwarte oliebolletjes aangespoeld. Vooral het strand van Bloemendaal ligt er vol mee. Er is op dit moment nog niet bekend waar de bolletjes vandaan komen en of storm Corrie er mogelijk iets mee te maken heeft.

Wandelaar Daan kwam eerder vandaag de bolletjes tegen toen hij zijn hond aan het uitlaten was. "Het zijn er echt duizenden. Vooral bij Bloemendaal liggen er ontzettend veel. Het plakt en het stinkt ook erg."

Rijkswaterstaat doet nu onderzoek naar de herkomst van de zwartgekleurde bolletjes. Een woordvoerder kon daarom ook nog niet zeggen of het tijdens storm Corrie stuurloos en beschadigd geraakte schip Julietta D er iets mee te maken heeft. Opvallend is dat even voorbij Zandvoort vandaag ook veel paraffine is aangespoeld op de stranden, zoals je hieronder op de foto kunt zien.

Tekst loopt door na foto