Alkmaarse vaccinatietent dicht door storm

Het kustgebied in Noord-Holland wordt de komende dagen geteisterd door storm en harde windstoten. Daarom heeft de GGD na overleg met het KNMI besloten de priktent in Alkmaar morgen en zaterdag te sluiten.

Dat meldt GGD Hollands Noorden in een persbericht.

Met mensen die morgen of overmorgen een vaccinatieafspraak gepland hadden wordt contact opgenomen. Dit om een nieuwe afspraak in te plannen. Volgens de GGD geldt dit in totaal voor zo'n vijfhonderd mensen.

Door de sluiting van de vaccinatielocatie is ook 'vrije inloop' niet mogelijk. Vanaf zondag is iedereen weer welkom op de priklocatie.