Vriendinnen Maria (18) en Valeria (19) kijken anders naar vaccineren: "Doe wat je zelf wil"

Maria (18) twijfelde geen moment om zich te laten vaccineren, terwijl Valeria (19) verzonk in alle informatie en de keuze maakte om zich niet te laten inenten. 'Diepzinnige' gesprekken voeren ze er niet over maar beiden maken ze een andere afweging.

"Je krijgt meer vrijheid door je te laten vaccineren", zegt de 18-jarige Maria Khoshaba. Nadat ze zelf het coronavirus flink te pakken had en een aantal weken ziek in bed doorbracht, bestond er voor haar geen twijfel om het vaccin te halen toen de brief op de mat viel. Maar ook speelde haar naaste omgeving voor haar een belangrijke rol, legt ze uit:

De Alkmaarse vriendinnen lopen stage bij Stichting Netwerk in Hoorn en zijn veel met anderen jongeren in contact. "Sommigen willen geen vaccin om hun geloof. Sommigen hebben zich er gewoon niet in verdiept en houden zich er niet mee bezig. Er zijn heel veel redenen. Ik denk niet dat er een specifieke reden is waarom ze zich niet laten vaccineren", redeneert Valeria Straaijer. "De meeste argumenten die ik hoor om het wel te doen, is om naar een feestje te kunnen of uit te gaan."

De vaccinatiegraad onder jongeren blijft nog achter. Zo ook in Hoorn, herkent Teamcoach jongerenwerk Jerrol Lashley: "Daar zijn uiteenlopende redenen voor: sommigen gaan simpelweg niet op vakantie, tot aan complottheorieën en andere zaken die tot angst leiden." In Hoorn heeft 8,4 procent van de 12 tot 19-jarigen een eerste prik gehad, dat zijn in totaal zo'n 3.000 jongeren, blijkt uit cijfers van de GGD.

'Tweedeling'

Hoewel de jongerenwerkers in het begin van de crisis bovenop de maatregelen zaten en daar ook campagens over hielden, gaan ze daar nu anders mee om. Lashley: "Op dit moment is er een tweedeling gaande in de maatschappij, er zijn veel jongeren die zich niet willen laten vaccineren. Daar zijn we ons van bewust. We merken dat jongeren soms niet goed geïnformeerd zijn en proberen vooral het gesprek aan te gaan en daarbij te zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt."