Imani (14) speelt in videoclip over mentale gezondheid jongeren: "Nog ff volhouden"

De 14-jarige Imani speelt de hoofdrol in de nieuwe videoclip die deze week in Hoorn is gemaakt voor de landelijke campagne #nogffvolhouden van jongerenorganisatie BVJong. Met de clip willen de makers jongeren oproepen hun gevoelens te delen. "Wij krijgen heel veel signalen van jongeren dat ze somber, eenzaam of verdrietig zijn. En we zien dat jongeren suïcidale gedachtes hebben", legt Jerrol Lashley, Teamcoach Jongerenwerk van Stichting Netwerk uit.

Waar het in de vorige videoclip ging over de coronaregels naleven, gaat het in deze clip vooral over de mentale gezondheid bij jongeren. "Soms voel ik mij helemaal top en soms echt een dip. Ik doe wel wat ik wil, maak muziek maar dans niet meer door corona. Dat wil ik wel weer gaan doen", vertelt Imani. Al sinds jongs af aan is dansen een passie en danst ze voor de Hoornse Balletschool. "Dat ik gevraagd ben om in de clip te spelen, vind ik echt super leuk!"

De clip met de Hoornse rapper FLO, is een oproep aan jongeren om hun gevoelens met anderen te delen. "Wat je ziet is dat jongeren gewoon echt vastlopen en niet weten waar ze met hun emoties naartoe moeten.", vertelt Lashley. "Wij bieden een luisterend oor en een plek waar je je veilig voelt en met je talenten aan de gang kun. Wij geloven erin dat als je bezig bent met je talent, het beste uit jezelf haalt." Tekst loopt door onder de video.

In de laatste maanden is het aantal crisisbehandelingen van jongeren bij GGZ Noord-Holland Noord toegenomen. Niet alleen de ernst, maar ook de hoeveelheid meldingen, zegt woordvoerder Niek Kuijper van GGZ. Er is ook een stijging te zien bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar met suïcidale gedachten en pogingen, waarbij vooral de toename bij 12- en 13-jarigen opvalt. Of de stijging direct te koppelen is aan corona, moet verder worden onderzocht. De Hoornse jongerenwerkers erkennen de toename. Jerrol: "We hebben op meerdere plekken in Noord-Holland te maken gehad met suïcide onder jongeren, zo ook in Hoorn." Extra geld Vanuit het rijk is er begin dit jaar 58,8 miljoen vrijgemaakt om jongeren in coronatijd te ondersteunen. Met de ruim 170.000 euro die gemeente Hoorn ontvangen heeft, worden er drie grote projecten voor jongeren gestart. Waaronder het Talenthuis. "Dan moet je denken aan een centrale ontmoetingsplek voor jongeren, om hun talenten te ontplooien. Dus podcasts maken, rapworkshops, kunstatelier en podiumervaring opdoen", legt Lashley uit. Ook de andere West-Friese gemeenten organiseren extra activiteiten voor jongeren met het steunpakket. Opmeer ontving 17.000 euro en organiseert tweemaal per week ontmoetingsavonden in jongerencentrum Pardoes en ook Koggenland organiseerde in de voorjaarsvakantie al extra activiteiten. Bij Medemblik is het nog niet duidelijk hoe het steunpakket wordt verdeeld. "Omdat het gaat om een breed steunpakket (waarvan een deel voor jeugd) vergt dat eerst de nodige intern overleg en onderzoek", laat een woordvoerder weten.

De videoclip wordt maandag gelanceerd. Jongeren worden uitgedaagd om ook zelf creatief te zijn en een filmpje, foto of dans te maken over hoe de coronacrisis 'nog ff vol' te houden. Imani: "Ik zou vooral gewoon muziek luisteren, dat kan voor iedereen een uitweg zijn als je verdrietig bent. En zoveel mogelijk tijd met je familie en je gezin doorbrengen."