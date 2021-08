Vaccinatiegraad Hoorn blijft achter op de rest van de regio: "Verklaring heb ik niet"

De vaccinatiegraad in Hoorn blijft achter op de rest van de gemeenten in kop van Noord-Holland. Dat blijkt uit gegevens die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. "Een echte verklaring heb ik niet", zegt Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden.

In Hoorn heeft 69 procent van de inwoners vanaf 12 jaar een eerste prik laten zetten en 53 procent is volledig gevaccineerd. Het gemiddelde van de rest van de regio ligt hoger. Daar heeft 73 procent van de 12-plussers een eerste prik gehad en 58 procent is volledig gevaccineerd.

Hoorn bungelt dus qua vaccinatiegraad helemaal onderaan, gevolgd door Enkhuizen. Daar heeft 69 procent van de 12-plussers de eerste vaccinatie binnen en 55 procent is volledig gevaccineerd.

"Het is zeker een punt van aandacht. We gaan kijken waar we nog extra stimulans in kunnen gooien. Een van die dingen is de vrije inloop voor vaccinatie, die deze week gestart is", zegt Katstra.

Vaccineren zonder afspraak

Begin van deze week startte de GGD al met het vaccineren zonder afspraak voor mensen die nog helemaal niet gevaccineerd zijn. "Tot nu toe komen zo’n 120-140 mensen per dag langs zonder afspraak. Elke prik is er een. Met dat soort initiatieven proberen we het toch zo eenvoudig mogelijk te maken."

Bekijk hieronder het kaartje me de percentages van gevaccineerden per gemeente in West-Friesland