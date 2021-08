Zo'n 140 mensen laten eerste vaccinatie zonder afspraak bij de GGD zetten

De GGD Hollands Noorden is sinds gisteren een actie gestart, waarbij iedereen die nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus zonder afspraak een eerste vaccinatie kan laten zetten. Op de eerste dag hebben ongeveer 140 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben zij hun eerste vaccinatie gehaald in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Medemblik.

De mogelijkheid van de GGD om je voor de eerste keer te laten vaccineren tegen corona, geldt voor iedereen vanaf twaalf jaar. Mensen die hier gebruik van maken worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin en hoeven alleen hun identiteitsbewijs te tonen. Voor kinderen die nog geen identiteitsbewijs hebben, geldt dat zij hun zorgpas kunnen laten zien voor legitimatie.

Zo'n 140 mensen gaven gisteren gehoor aan de actie en hebben hun eerste coronavaccinatie gehad. Harry Katstra, woordvoerder van GGD Hollands Noorden, durft niet te zeggen of dit aantal laag of juist hoog is. "Er zijn natuurlijk ook al heel veel mensen gevaccineerd", vertelt hij. "Maar een ieder die erbij komt en gevaccineerd is, is er één."

Volgens de woordvoerder kan de vrije inloop voor een vaccinatie een drempel weghalen bij de mensen die eerder twijfelden over het halen van hun eerste prik. De GGD blijft voorlopig een vrije inloop houden voor de mensen die geen eerste afspraak hebben voor een vaccin. Dit blijft gebeuren op de locaties in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Medemblik.

Scholen

In de leeftijdscategorie van kinderen tussen de twaalf en de achttien jaar is op dit moment 43 procent van de kinderen voor de eerste keer gevaccineerd tegen het coronavirus. Harry Katstra, woordvoerder van de GGD Hollands Noorden, geeft aan dat er in de komende tijd overlegd gaat worden met scholen in de regio om te zien of zij iets voor deze doelgroep kunnen betekenen.

"Daar zijn nog geen concrete plannen voor, want eerst willen we samen met de scholen gaan kijken of er een mogelijkheid is", legt Katstra uit. "Het is voor ons wel een serieuze optie, maar op dit moment is het nog lastig. We zitten middenin de vakantieperiode, dus veel bestuurders van scholen zijn minder goed bereikbaar."

De plannen kunnen variëren van voorlichting op scholen tot een mobiele vaccinatielocatie die naar de scholen rijdt. "Maar nogmaals, we zullen gezamenlijk met de scholen kijken naar dit vraagstuk. Want daarvoor moeten we natuurlijk de medewerking van de scholen hebben. We weten nu nog niet waar het uiteindelijk op uit gaat komen."