Hoorn brengt festival aan huis: "Ik dacht: 'yes, fuck corona'"

Als festivals op locatie niet mogen, dan breng je het festival naar de mensen toe. Zo dacht organisator Christian Nana van het Jungle in the Sky festival. Op vijf locaties in Hoorn kon je vanuit je huis genieten van muziek.

Jungle in the sky festival Hoorn - NH Nieuws

Het idee ontstond tijdens de lockdown. Christian wilde wat doen om de tijd dat er geen festivals georganiseerd kunnen worden te overbruggen. "Jungle in the Sky is een manier om even te ontsnappen van de situatie waarin we zitten. Om lekker vanuit je veilige omgeving, of op afstand van elkaar, te genieten van een theatervoorstelling of muziek."

Op het Betje Wolffplein in de Hoornse wijk Kersenboogerd treden DJ's op vanaf een drukke parkeerplaats. Omwonenden kunnen vanaf hun balkon alles zien, en de acts trekken ook vanaf de grond bekijks.

Dansen tussen geparkeerde auto's

Er wordt veelvuldig gedanst tussen de auto's. "Natuurlijk. Ik hoorde het in m'n huis, en dacht: 'yes, fuck corona'. Ik word gek van alles." Een jongen zegt: "Gezelligheid, eindelijk. Daar was ik al een hele tijd aan toe." Een ander jongetje danst er op los met z'n zusje. "Het is m'n lievelingsmuziek."

Even verderop bij woon-zorgcomplex Betsy Perk genieten de bewoners van muziek, theater en dans. Organisator Christian wil er een festival van maken voor alle leeftijden. "Die mevrouw daar is aan het dansen, en die mevrouw op het balkon die is ook aan het dansen. Ja, vrolijkheid, de zon is aanwezig. Mensen die genieten, daar is waar we het voor doen."