Hoornse jongeren gezicht van landelijke campagne om het 'nog ff vol te houden'

HOORN - Met de onderstaande videoclip van de Hoornse rapper FLO wordt vandaag een landelijke campagne gelanceerd om jongeren op te roepen 'nog ff vol te houden'. Met de campagne #nogffvolhouden hopen jongerenwerkers de jongeren in hun wijk op een creatieve manier te bereiken.

De campagne is op touw gezet door BVJong, een landelijke vereniging voor kinder- en jongerenwerkers en is op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jongeren kunnen via de hashtag #nogffvolhouden een video van zichzelf online plaatsen en maken daarbij kans op prijzen.

Opnames in Hoorn Voor de lancering van de campagne zocht BVJong contact met de Hoornse teamcoach jongerenwerk Jerrol Lashley. Hij zette zich eerder met de hashtag #noshank in tegen wapenbezit onder jongeren en wilde ook graag aan deze actie meewerken.

Quote "Beter skip die complotten denk aan opa en aan oma" rapper flo in zijn videoclip #nogffvolhouden

Lashley vroeg de Hoornse rapper FLO om een rap te maken en zo kwam de bovenstaande videoclip in de wijk Kersenboogerd tot stand. "FLO is een jongen uit Hoorn die op een straatachtige en verstaanbare manier de boodschap overbrengt op jongeren om nog even vol te houden. We willen de jongeren hiermee perspectief bieden met het maken van creatieve dingen die wel kunnen", vertelt Lashley, die als teamcoach zo'n negen jongerenwerkers aanstuurt in Hoorn.

'Nog ff volhouden' Lashley vroeg de 16-jarige Lara Christiaan om in de videoclip te spelen. "Dit is de eerste keer dat mijn gezicht op de camera komt dus ik was wel nerveus", blikt Lara terug op de opnames in de binnenstad van Hoorn. Lara staat in de videoclip rechts van rapper FLO en speelt een gebarentolk, net als tijdens de wekelijkse persconferenties van het kabinet. Ze hoopt dat de boodschap om 'nog ff vol te houden' aankomt bij de jongeren. Lara: "Ik mis het ook heel erg om met mijn oma te knuffelen. Ik ben normaal gesproken namelijk veel met familie. Ik probeer met mijn vriendinnen zoveel mogelijk hoop te houden maar er zijn natuurlijk altijd momenten dat we er even klaar mee zijn."

Quote "Jongeren die weleens een blow'tje rookten en nu zo weinig te doen hebben, dat er nog twee gram bovenop komt" jongerenwerker jerrol lashley

De videoclip geldt als startsein voor de landelijke campagne, waarin jongerenwerkers in het hele land het gesprek aangaan met jongeren. "We lezen iedere dag over de effecten van corona op jongeren. Veel jongeren vereenzamen. Vooral jongeren die net aan het begin staan van hun middelbare schooltijd en nog een heel sociaal netwerk moeten opbouwen. Maar er zijn ook jongeren die weleens een blow'tje rookten en nu zo weinig te doen hebben dat er nog twee gram bovenop komt", aldus Lashley .