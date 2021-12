Alkmaars ziekenhuis gaat familie van medewerkers vaccineren: 'Meeste besmettingen thuis'

Het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) in Alkmaar biedt medewerkers de mogelijkheid om vier familieleden of naasten te laten boosteren. Dit doet het ziekenhuis om medewerkers te beschermen tegen het coronavirus, aangezien de meeste coronabesmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. Het lijkt erop dat het ziekenhuis in Alkmaar het enige ziekenhuis is met deze actie.

"Niet alleen medewerkers kunnen alsnog hun boostervaccinatie halen, ze kunnen ook een afspraak inplannen voor vier familieleden of naasten van 18 jaar of ouder", aldus ziekenhuiswoordvoerder Rinske de Wit-Brandsma.

Hiermee wil het ziekenhuis de GGD ontlasten en 'een veilige omgeving te creëren voor onze medewerkers': "De praktijk laat momenteel zien dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden, met als gevolg dat medewerkers in thuisquarantaine moeten, terwijl we iedereen keihard nodig hebben."

GGD Hollands Noorden-woordvoerder Harry Katstra laat aan NH Nieuws weten dat het boosteren in de regio goed gaat en dat de GGD in die zin niet hoeft te worden 'ontzien'. "We lopen zelfs wat voor op het landelijk gemiddelde", aldus de woordvoerder. Wel vindt hij het een 'prima initiatief' om de zorgmedewerkers te beschermen. "En iedere prik die het ziekenhuis zet, hoeven wij niet meer te zetten, dat scheelt natuurlijk wel wat."

1.275 vaccinaties per dag

Het ziekenhuis start op dinsdag 4 januari en gaan in ieder geval op vijf doordeweekse dagen vaccineren, met de optie om dit uit te breiden naar negen. De Wit-Brandsma laat weten per dag ongeveer 1.275 vaccinaties te kunnen zetten en te rekenen op uitloop: "In totaal denken we 15.000 mensen te kunnen vaccineren."

Voor de boostercampagne geldt dat er drie maanden moet zitten tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik. Daarbij mag degene die zich laat vaccineren de laatste drie maanden niet besmet zijn geweest met het coronavirus.

Geen andere ziekenhuizen

NH Nieuw heeft bij verschillende ziekenhuizen in de provincie gevraagd of zij zo'n soort actie ook overwegen. In ieder geval het Dijklander Ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en Het Spaarne Gasthuis in Haarlem hebben aangegeven dat zij het voorbeeld van Alkmaar voorlopig niet zullen volgen. Het Spaarne Gasthuis laat aan NH Nieuws weten: "Zo'n actie speelt bij ons niet. Het kan zijn dat er dingen gaan veranderen, maar vooralsnog is dat niet zo."