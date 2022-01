GGD kan Haarlemse nu niet helpen aan QR-code en volledige vaccinatie

De GGD kan niks doen voor Ilja Mul om haar aan een QR-code met volledige vaccinatie te laten komen. De Haarlemse krijgt maar geen derde vaccinatie en ook geen coronaherstelbewijs. De GGD begrijpt dat Mul in een vervelende situatie terecht is gekomen, maar moet de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgen hierin.

De GGD heeft melding gemaakt van de lastige situatie van Mul en andere Haarlemmers, bij het ministerie van VWS. Ze werd tijdens de eerste coronagolf ziek, maar is destijds niet door de GGD getest waardoor ze geen herstelbewijs krijgt.

Eén vaccinatie vorig jaar zou voldoende zijn, zo adviseerde de GGD. Ze volgde het advies op en haalde in december haar boosterprik. Ze heeft nu dus twee vaccinaties gehad en dat is voor veel landen niet voldoende om te mogen reizen. Mul baalt ervan, omdat ze voor haar werk reizen moet afslaan en ook geen plannen voor vakanties kan maken.

Ze vroeg de GGD om een oplossing, maar die is vooralsnog niet voor handen. Het vaccinatiebeleid is gericht op de volksgezondheid, niet op reizen naar het buitenland, zo stelt de GGD. De regels zijn erg strikt en op dit moment is het geven van een tweede booster ook niet toegestaan.

Gezondheidsraad

De GGD laat weten dat het wel in de lijn der verwachting ligt dat Mul binnenkort de mogelijkheid krijgt om alsnog een derde prik te halen. Hier moet de Gezondheidsraad zich eerst over buigen en daarna kan het ministerie de regels aanpassen.

"Het is niet wat ik had gehoopt", zo laat Ilja Mul weten in een reactie aan NH Nieuws en Haarlem105. "Maar ik had het ook niet verwacht."