Ilja mag geen derde vaccinatie van de GGD en krijgt ook geen corona-herstelbewijs

Ilja werd half maart 2020 flink ziek na een feestje bij haar thuis. Ook haar man en beide schoonouders werden ziek. Haar schoonmoeder werd zelfs zo ziek, dat ze lange tijd op de IC kwam te liggen. De GGD testte in die tijd nog niet op corona bij ziekteverschijnselen en ook mocht Ilja toen niet langs de huisarts.

Na een aantal weken knapten ze allemaal op, alleen kreeg Ilja haar geur en smaak maar niet terug. Daarom vroeg haar huisarts in oktober van dat jaar, een antistoffentest aan en die bleek positief te zijn. In juni van 2021 kreeg Ilja een oproep voor vaccinatie en ze was vastberaden om die te halen. "Ik stond te trappelen, ik had aan den lijve ondervonden hoe heftig corona kan zijn."

Aangezien Ilja corona had gehad, beoordeelde de GGD-arts op de vaccinatielocatie in Beverwijk, dat één vaccinatie voldoende was. Ilja stemde daarmee in en werd op 5 juni één keer gevaccineerd. "Ik kreeg daarna ook keurig een QR-code, nationaal en internationaal. Niks aan de hand."

Wel een booster

In december 2021 kreeg Ilja een oproep voor een boostervaccinatie en ook die wilde ze graag hebben. Op 29 december haalde ze de prik en ook die werd vastgelegd in haar QR-code. Er staat echter dat het haar tweede vaccinatie is en omdat ze toen ze corona had, niet officieel getest is door de GGD, krijgt ze geen officieel herstelbewijs. "Wie alleen kijkt naar mijn QR-code denkt dus dat ik wel volledig ben gevaccineerd, maar niet geboosterd. Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor een persreis naar Oostenrijk. Toen ging mijn vaccinatie balletje rollen. Ik dacht: ik ben genezen, gevaccineerd en geboosterd. Dus een PCR-test en gaan. Maar omdat ik geen officieel herstelbewijs heb, gaat dat niet op."