Meer mensen tussen wal en schip met QR-code: 'wel ingeënt, niet met nieuwe camper op pad'

Nadat NH Nieuws en Haarlem105 afgelopen dinsdag een artikel publiceerde over Ilja Mul die van de GGD geen derde prik én geen herstelbewijs krijgt, waardoor zij niet naar het buitenland kan reizen, meldden zich meer mensen met vergelijkbare problemen. "Ik lijk wel een tweederangsburger, zij maken de fout en moeten het oplossen."

V.l.n.r. Anneke Kooiman, Kees Looijen en Marga Koeleman - de Groot - Michael van der Putten/NH Media

De camper van Kees Looijen (66) en zijn vriendin Marga Koeleman (63) staat er klaar voor. Met de volle tank kunnen ze zeker de eerste paar honderd kilometer op pad. In de banden zit voldoende lucht. Het stel dat elkaar op latere leeftijd heeft leren kennen, had zin om komende maanden hun eerste tocht richting Oostenrijk te maken. Anneke Kooiman gaat al jaren met een vaste groep op wintersport in Oostenrijk. Twee jaar lang heeft ze de sneeuwpret aan haar voorbij moeten laten gaan. Ze was dan ook blij om dit jaar weer te kunnen, zeker omdat haar zoon mee zou gaan. En ook Edger van der Laan en zijn vriendin verheugden zich - met boostervaccinatie - erop om dit jaar eindelijk weer op wintersport naar Oostenrijk te kunnen. Maar het zou toch allemaal anders lopen. Geen derde prik of herstelbewijs Kees, Marga en Anneke en Edger van der Laan kunnen niet naar Oostenrijk en ook Frankrijk is lastig, omdat ze niet drie keer zijn ingeënt. "Mocht ik in Frankrijk naar het ziekenhuis moeten, dan heb ik drie prikken nodig", aldus Kooiman. Een risico dat ze niet wil lopen. De oorzaak bij deze mensen is vergelijkbaar: doordat ze corona hebben gehad, hoefden ze het afgelopen jaar geen volledige vaccinatie, terwijl voor het reizen naar Oostenrijk wel een vereiste is. En hun herstelbewijs is internationaal niet (meer) geldig.

Quote "Ik werd flink beroerd van die vaccinatie, dus ik was blijk dat ik er maar een hoefde" Anneke Kooiman

Nadat Anneke Kooiman in maart 2020 corona had gekregen, hoefde zij een jaar later maar één prik te hebben om voldoende te zijn beschermd tegen het virus. "Ik werd flink beroerd van die vaccinatie, dus ik was blij dat ik er maar een hoefde", vertelt ze. Ook Kees Looijen en zijn vriendin Marga Koeleman werden ziek. "We kregen allebei in april 2021 corona en hadden het goed te pakken", aldus Looijen. "Het is een vervelende ziekte." Het stel was dan ook blij dat ze in juni van dat jaar konden worden ingeënt. "We doen graag mee en hoefden maar één prik omdat we ziek waren geweest", vervolgt Looijen. "We kregen AstraZeneca. We hebben braaf gedaan wat moest." Toen ze later aan de beurt waren voor de booster, wilden ze die ook graag. "Wij weten hoe ziek je kan worden." Edger van der Laan testte in februari 2021 positief bij een daarvoor aangewezen particulier bedrijf dat zijn uitslag doorspeelde aan de GGD. Volgens hem zijn de regels zo veranderd dat de antigeentest niet meer geldt voor een internationaal herstelbewijs, wat ervoor zorgt dat ook hij niet naar Oostenrijk kan. Hij kreeg zijn booster rond kerst en kan nu niet zijn derde prik krijgen.

Quote "Fouten maken is niet erg, maar je moet ze wel oplossen" Kees Looijen

Volgens Van der Laan zijn er twee mogelijkheden om toch in februari van de berg te glijden. "Ik moet weer corona krijgen of een derde prik. Maar de ziekte weer krijgen zie ik niet zo zitten, ik werd daar echt ziek van en de GGD wil me geen derde prik geven omdat daar drie maanden tussen moet zitten." Oud vuil Wat Looijen vooral steekt, is hoe de GGD met hem is omgegaan. "Normaal worden wij goed geholpen door de instelling, maar de laatste keer voelde ik me echt als oud vuil behandeld." Volgens hem ligt de fout bij de GGD en moeten zij dat oplossen. "Vroeger op mijn werk als iemand een fout maakte, dan was dat niet erg. Maar diegene moest het wel oplossen. Dat is toch logisch?" Daar komt volgens Looijen bij dat dit een probleem is voor mensen die het goed bedoelen. "Wij willen graag meewerken en ik wil me laten inenten, maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt." Of hij en Margo straks hun camper kunnen gaan gebruiken is nog maar de vraag. "In het laatste contact met de GGD zeiden ze dat ze 14 januari de app aanpassen. Maar eigenlijk heb ik er geen vertrouwen meer in."

Reactie GGD Kennemerland "GGD Kennemerland voert de vaccinatiecampagne uit volgens het beleid en de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We vaccineren mensen allereerst om ze te beschermen tegen het coronavirus en niet om te reizen. (...) GGD Kennemerland is er voor de bescherming van de publieke gezondheid in de regio en zorgt ervoor dat mensen in Nederland het juiste programma doorlopen. Daarin volgen we de richtlijnen van het ministerie. We hebben geen invloed op de eisen die andere landen stellen aan reizigers die daarheen willen."