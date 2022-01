GGD moet door personeelstekort capaciteit verkleinen en gaat samenwerken met SON

Nu de omikronvariant dominant is in Nederland wordt er meer getest. Dit betekent dat niet alleen de GGD's, maar ook de laboratoria, waar de testen naartoe gestuurd worden, het significant drukker hebben.

Omdat er in die laboratoria te weinig capaciteit is, moeten de GGD's het dagelijkse aantal testen terugschroeven. "Op dit moment kunnen we in de regio Noord-Holland Noord 5.200 testen per dag uitvoeren", licht GGD-woordvoerder Harry Katstra toe. Daarmee heeft de GGD Hollands Noorden de maximale testcapaciteit bereikt.

"En dat aantal halen we ook. De testbehoefte is hoog, maar de moraal van het verhaal is dat zij het niet meer aan kunnen. Dat betekent dat de wachttijd voor een test vergroot is, en dat er soms langer gewacht moet worden, voordat de testuitslag binnen is."

Nieuwe samenwerking

Om de druk op het personeel te verlichten en de testcapaciteit te vergroten, gaat de GGD samenwerken met Stichting Open Nederland (SON), een maatschappelijke dienstverlening die zich onder meer bezighoudt met 'Testen voor Toegang'.

In tegenstelling tot de GGD nemen zij geen PCR-test af, maar een antigeentest. "Daarmee valt het buiten de capaciteit van de laboratoria waarmee de GGD samenwerkt", legt Katstra uit. "We hopen aan het einde van de week operationeel te zijn."

Normaal gesproken, moet er voor het aanvragen van een antigeentest geld betaald worden aan de commerciële partij, maar door de samenwerking met de landelijke GGD is dit volgens Katstra niet nodig. "Als mensen via de GGD zo'n test aanvragen, worden de kosten vergoed en wordt de test gratis bij hen afgenomen."

Langere afstand

De woordvoerder is blij dat zij op korte termijn meer mensen kunnen helpen. Daarnaast geeft hij aan dat de wachttijd kan schelen als er niet gekozen wordt voor de dichtstbijzijnde teststraat. "De teststraten in Alkmaar en Heerhugowaard worden de laatste tijd heel druk bezocht, terwijl er in Hoorn minder drukte is en dus meer capaciteit. Het kan dus lonen om je coronatest op een iets verdere locatie af te laten nemen."