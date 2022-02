Vaccinatietent in Middenmeer blijft donderdag dicht vanwege storm Dudley

De vaccinatietent in Middenmeer blijft donderdag vanwege het verwachte stormachtige weer dicht. Storm Dudley brengt naar verwachting die dag te veel windvlagen met zich mee dat openhouden niet verantwoord is. Dat laat de GGD Hollands Noorden weten.

Diegenen die voor donderdag een vaccinatieafspraak hadden staan, zijn door de GGD afgebeld. Door de sluiting is het uiteraard ook niet mogelijk om die dag zonder afspraak een coronavaccinatie te halen in Middenmeer.

De vaccinatielocatie in Hem is, voor de mensen die toch graag een prik willen halen, donderdag vanwege de sluiting in Middenmeer daarom extra open van 9.00 tot 14.30 uur.