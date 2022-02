Tata-enquête: 17 procent IJmonders vindt dat overheid genoeg doet voor gezondheid

Heijnen en de ook aanwezige milieugedeputeerde Jeroen Olthof toonden begrip voor de stemming in de IJmond. "We moeten nu laten zien dat we leveren", zei Heijnen. "Als lokale en als landelijke overheid, en ook van mij, mag er verwacht worden dat we een stevige vinger aan de pols gaan houden, de komende tijd."

Sanne Walvisch van FrisseWind.nu voelde zich daarna wel gehoord, maar niet geholpen na het gesprek met de bewindsvrouw. Walvisch: "Het is absoluut zo dat er vanuit Den Haag met heel veel empathisch vermogen naar onze zorgen wordt geluisterd en dat ze die zorgen ook echt delen. Maar in wet- en regelgeving zien zij geen ruimte om acuut maatregelen te nemen."

Gisteren werd die teneur nog maar eens geïllustreerd. Vivianne Heijnen, de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, was toen op bezoek in Wijk aan Zee voor een gesprek met inwoners van het dorp.

Verantwoording

De enquête met vragen over Tata Steel is volledig ingevuld door 889 inwoners van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook Wijk aan Zee en IJmuiden. De vraag uit dit artikel, over de bescherming van de gezondheid door de overheid, is beantwoord door 909 mensen.

Voor de enquête werkte NH Nieuws samen met onderzoeksbureau Kien, dat veel ervaring heeft met het opzetten van enquêtes. Eerder werkten zij samen met Omroep Fryslân aan een onderzoek naar overlast van F35-straaljagers op de vliegbasis van Leeuwarden.

In totaal wonen in de IJmondgemeenten ongeveer 150 duizend mensen. NH Nieuws en Kien verstuurden het vragenformulier naar vijfduizend willekeurige adressen in de IJmondgemeenten, evenredig verdeeld naar grootte van de gemeente.

Ook vulden 179 'vaste' respondenten van Kien de vragenlijst in. Deze groep doet regelmatig mee met onderzoeken van het onderzoeksbureau.

We troffen een aantal maatregelen om de enquête zo goed mogelijk te laten verlopen en probeerden een zo groot mogelijke groep mensen uit de IJmond te bereiken. De uitgenodigden kregen een link en een willekeurige toegangscode, die maximaal één keer gebruikt kon worden.

Volgens Kien kunnen we naar aanleiding van de enquête "met 95 procent zekerheid zeggen dat de antwoorden maximaal 3,6 procent afwijken van de werkelijke situatie".

Universitair docent Peter Lugtig, gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie, heeft later de onderzoeksverklaring onder ogen gehad en kon zeggen dat de getallen er 'allemaal goed uitzien.'