Ruim kwart jonge gezinnen overweegt uit de IJmond te verhuizen vanwege Tata Steel

Meer dan een kwart van de ouders met jonge kinderen in de IJmond heeft zulke grote zorgen over schadelijke uitstoot uit de fabriekspijpen van Tata Steel, dat zij overwegen uit de regio te verhuizen. Dat blijkt uit een enquête van NH Nieuws.

Al jarenlang zijn mensen die in de buurt van Tata Steel wonen bezorgd over hoe schadelijk de uitstoot is voor hun gezondheid. Afgelopen september werd duidelijk in een RIVM-rapport dat met name lood en PAK's (kankerverwekkende stoffen, red.) uit de fabriekspijpen een verhoogde kans geven op kanker en hersenontwikkelingsschade. En: hoe dichter bij Tata, hoe meer stof en dus gevaar. Uit een peiling van NH Nieuws blijkt nu dat 27,4 procent van de ouders met kinderen tot en met twaalf jaar zó bezorgd zijn over schadelijke gevolgen van de fabrieksuitstoot, dat zij soms wel zouden willen verhuizen uit hun woonplaats in de IJmond. Ook 21,3 procent van ouders met kinderen boven de twaalf overweegt wel eens de regio te verlaten. Tekst gaat verder onder de grafiek.

Jaap Venniker uit Wijk aan Zee, kandidaat raadslid voor GroenLinks in Beverwijk, is er nog niet aan toe te verhuizen. Zijn geliefde kustdorp definitief achter zich laten, dat noemt hij 'een uiterst noodmiddel'. Hij treft wel een andere rigoureuze maatregel: zijn jongste dochter gaat naar het kinderdagverblijf in Haarlem, en niet in Wijk aan Zee. Een autoritje van het kustdorp naar de Noord-Hollandse hoofdstad en weer terug duurt zeker drie kwartier. Volgens oud-predikant Bert Kisjes is het daarentegen minder dramatisch dan het lijkt dat 27,4 procent van de jonge gezinnen denkt aan een vertrek. "Het leven hier in het dorp is nog steeds behoorlijk en mooi." Tekst gaat verder onder de video.

Het leeuwendeel van de groep geënquêteerden die vanwege Tata Steel overweegt de IJmond vaarwel te zeggen, geeft ongerustheid over gezondheidsschade als reden. "Ik maak mij zorgen over mijn gezondheid", laat een geënquêteerde weten. En een ander: "Ik gun mijn kinderen een gezonde leefomgeving." Andere redenen komen ook voor, hoewel minder vaak. Slechts een handjevol mensen wil vertrekken vanwege lawaai en/of geur van het fabrieksterrein in IJmuiden: "Ik word gek van het geluid en de trein in de nacht", schrijft een respondent. "En ik vind dat het vaak heel vies ruikt buiten."

Quote "Ik ondervind geen last van Tata Steel. Doe je dat wel, ga dan verhuizen" Een geënquêteerde

Een enkeling geeft in de enquête te kennen dat de huizenmarkt zo op slot zit dat verhuizen er simpelweg niet in zit: "Nee, ik overweeg niet te verhuizen, het is geen haalbare optie met de huidige woningmarkt", schrijft één respondent. Voor anderen weegt de aanwezigheid van Tata Steel simpelweg minder zwaar mee in de kosten-baten-analyse van een huisje onder de rook van de Hoogovens. "De overlast weegt niet op tegen het woongenot", merkt een honkvaste IJmonder op. Sommigen zijn nog stelliger en zeggen: "Ik ondervind geen last van Tata Steel. Doe je dat wel, ga dan verhuizen."

Quote "Mijn gezondheid is achteruit gegaan. Maar: als je verhuist, laat je te veel achter. Dat dilemma is verrekte lastig" Een andere geënquêteerde

Vooral bij twintigers (30,8 procent) en dertigers (32,7 procent) is de kans groot dat zij overwegen hun IJmondse huis en haard te verlaten voor een plekje verder weg van Tata Steel. Zestigplussers daarentegen hoeven er over het algemeen niet weg: slechts 8,6 procent van senioren overweegt af en toe het heil ergens anders te zoeken. Voor één geënquêteerde (leeftijd onbekend), is een eventuele verhuizing een lastige interne strijd geworden: "Mijn gezondheid is de laatste tijd erg achteruit gegaan. Daarom kan ik niet meer kan werken. Aan de andere kant: als je verhuist, laat je te veel dat je vertrouwd is achter. Dat dilemma... dat is verrekte lastig!" Tekst gaat onder de grafiek verder.

De meningen over verhuizen lopen per IJmondse gemeente uiteen. Gemiddeld heeft iets meer dan één op de vijf inwoners van Velsen of Beverwijk in het afgelopen jaar serieus overwogen een woning ergens anders te vinden. In IJmuiden, dat binnen Velsen ligt, was dat zelfs één op de vier. In Heemskerk is het aantal minder, met 'slechts' één op de acht inwoners. Een reden daarvoor kan zijn dat Heemskerk verder van het Tata Steelterrein afligt dan de andere twee gemeenten, waardoor minder mensen uit die plaats zich zorgen maken om de rokende fabriekspijpen. Eén geënquêteerde meldt dan ook: "Heemskerk is net ver genoeg om niet constant met Tata geconfronteerd te worden." Tekst gaat onder de grafiek verder.

Verantwoording De enquête met vragen over Tata Steel is volledig ingevuld door 889 inwoners van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook Wijk aan Zee en IJmuiden. De vraag uit dit artikel, over verhuizing uit de IJmond door zorgen over Tata Steel, is beantwoord door 899 mensen. Voor de enquête werkte NH Nieuws samen met onderzoeksbureau Kien, dat veel ervaring heeft met het opzetten van enquêtes. Eerder werkten zij samen met Omroep Fryslân aan een onderzoek naar overlast van F35-straaljagers op de vliegbasis van Leeuwarden. In totaal wonen in de IJmondgemeenten ongeveer 150 duizend mensen. NH Nieuws en Kien verstuurden het vragenformulier naar vijfduizend willekeurige adressen in de IJmondgemeenten, evenredig verdeeld naar grootte van de gemeente. Ook vulden 179 'vaste' respondenten van Kien de vragenlijst in. Deze groep doet regelmatig mee met onderzoeken van het onderzoeksbureau. We troffen een aantal maatregelen om de enquête zo goed mogelijk te laten verlopen en probeerden een zo groot mogelijke groep mensen uit de IJmond te bereiken. De uitgenodigden kregen een link en een willekeurige toegangscode, die maximaal één keer gebruikt kon worden. Volgens Kien kunnen we naar aanleiding van de enquête "met 95 procent zekerheid zeggen dat de antwoorden maximaal 3,6 procent afwijken van de werkelijke situatie". Universitair docent Peter Lugtig, gespecialiseerd in onderzoeksmethodologie, heeft later de onderzoeksverklaring onder ogen gehad en kon zeggen dat de getallen er 'allemaal goed uitzien.'